بعد العمليات الفدائية الموجعة.. نتنياهو يتوعد المقدسيين

قال رئيس حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو، الأحد، إن المجلس الأمني المصغر (الكابنيت) سيجتمع للتحضر لعملية واسعة النطاق ضد "الإرهابيين" و داعميهم في شرقي القدس.

وادعى نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، أنه سيتم "تجنب غير المتورطين قدر الإمكان".

وقال: "الرد على الإرهاب هو ضربه بشدة".

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ خطوات لتعزيز الاستيطان كرد على الهجمات الأخيرة.

من جهته قال إيتامار بن غفير وزير ما يسمى بالأمن القومي، إنه مصمم على إطلاق عملية "السور الواقي2"، وأنه سيقدم خطة عملية في الكابنيت والحكومة وأنه ليس لديه نية للتراجع.

وأشار إلى أنه أصدر تعليماته للشرطة بتنفيذ عملية لمراقبة منازل مشتبه بهم، وأن لديه 150 هدفًا للاعتقال.

وتأتي التهديدات (الإسرائيلية) في أعقاب العمليتين الفدائيتين في القدس التي نفذها إحداها خيري علقم وأدت لمقتل سبعة مستوطنين، وعملية الشهيد حسين قراقع والتي أدت لمقتل ثلاثة مستوطنين.