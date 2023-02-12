حكومة الاحتلال تتراجع عن إخلاء 4 مستوطنات في الضفة الغربية

صادقت اللجنة الوزارية للتشريع في الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماع لـ "الكابنيت" على قانون يلغي خطة إخلاء 4 مستوطنات في الضفة الغربية اليوم الأحد، وذلك استكمالًا لخطة "فك الارتباط" عن غزة والتي كانت الحكومة الإسرائيلية قد نفذتها عام 2005، وأخلت بموجبها 4 مستوطنات شمالي الضفة.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية: "بعد 18 عاما من خروج المستوطنين من غوش قطيف والمستوطنات الأربع في شمالي الضفة، أقرت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم مشروع قانون لإلغاء قانون فك الارتباط في شمال الضفة".

وأشارت الصحيفة إلى أن المستوطنات هي: "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور"، حيث سيتم إعادة المستوطنين إليها بموجب القانون.

وأشار موقع "واللا" العبري إلى أن الكنيست يعتزم التصويت بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون يوم الأربعاء المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم، أوضح "واللا" أن الحكومة الإسرائيلية تسعى للدفع بإجراءات تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية، إلى جانب المصادقة لأول مرة منذ تنصيبها على بناء وحدات استيطانية جديدة.

الجرمق