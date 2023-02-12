خمس عمليات إطلاق نار و11 عملاً مقاوماً بالضفة خلال 24 ساعة

الضفة الغربية- خدمة حرية نيوز

نفذ مقاومون فلسطينيون في الضفة الغربية خمس عمليات إطلاق نار في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، إلى جانب 11 عملاً مقاوماً تنوعت ما بين تفجير عبوات ناسفة وإسقاط طائرة استطلاع ومواجهات مع قوات الاحتلال.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" تفجير ثلاث عبوات ناسفة استهدفت جنود الاحتلال، إضافة إلى اسقاط طائرة استطلاع، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في سبع نقاط متفرقة بالضفة الغربية.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال بلدة العيزرية بمدينة القدس المحتلة، وقرية النبي صالح في رام الله، تزامناً مع عملية إطلاق نار قرب مستوطنة بيت إيل بالمدينة.

وخاض مقاومون في جنين اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال، التي اقتحمت حي الجابريات، واستهدفوا آليات الاحتلال بعبوات ناسفة، وتمكنوا من إسقاط طائرة استطلاع تابعة لجيش الاحتلال.

كما شهدت جنين ومخيمها اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، تزامناً مع تجدد عمليات إطلاق النار صوب جنود الاحتلال واستهدافهم بعبوات ناسفة، وتحديداً قرب حاجز الجلمة العسكري، وفي بلدة قباطية بالمدينة.

وفجّر مقامون فلسطينيون عبوة ناسفة قرب قوات الاحتلال في بلدة الطور بنابلس، فيما اندلعت مواجهات قرب مستعمرة كدوميم بقلقيلة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في زيتا بطولكرم، تخللها إلقاء حجارة، إضافة إلى مواجهات أخرى في مخيم العروب بالخليل.