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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
مجزرة هدم في جبل المكبر
13 فبراير 2023 . الساعة: 08:58 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/277683
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