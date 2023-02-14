رابط بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023، يتساءل العديد من محبي الرياضة عن رابط بث مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء الثلاثاء الموافق 14 فبراير2023، بملعب حديقة الأمراء تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر .

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باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

احتل باريس سان جيرمان وصافة المجموعة الثامنة وراء بنفيكا البرتغالي، رغم تساوي الفريقين، لكن الفريق البرتغالي تصدر المجموعة بفضل الأهداف المسجلة خارج الأرض.

أما بايرن ميونخ فتصدر المجموعة الثالثة، بالانتصار في جميع مبارياته، ليتصدر بفارق ثماني نقاط عن إنتر الإيطالي الوصيف.

حسن العيدروس سيعلق على مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

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القنوات الرياضية

تردد قناة Aea 2023

قمر نايل سات

- 11636

-11638

-11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12383.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد: 12418

تردد قناة AEA المفتوحة

قمر نايل سات

11636

11638

11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.

- Sport TV2 Portugal

- Sport Klub 1 Serbia

- Sport Klub 1 HD Slovenija

- Sport Klub 1HD Croatia

- Diema Sport 2 HD

- beIN Sports HD 1 English

- SuperSport HD 2 alb

- Match Football 2

- Sport TV5 Portugal

- Foot+ Multisports 5

- Nova Sport 2 CZECH

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