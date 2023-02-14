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تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023

تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023
تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023

الرسالة نت

تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023، يبحث المصريون عن أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023.

وتهم أخبار الذهب أكبر قدر من الناس حيث يعد الذهب من أقوى المصادر التي تدل على قوة الدولة لأنه يدخل في العديد من الصناعات المهمة.

ونضع بين أيديكم أسعار الذهب اليوم في مصر بجميع الأعيرة إلى جانب سعر أوقية وجنيه الذهب في مصر .

 

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أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر: 1960 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر: 1705 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر: 1461 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر: 1137 جنيه.

 

 

سعر جرام الذهب عيار 9 في مصر: 812 جنيه.

سعر أوقية الذهب في مصر: 60601 جنيه.

سعر الجنيه الذهب في مصر: 13640 جنيه.

 

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