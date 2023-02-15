وزارة الأسرى: اتساع دائرة العصيان داخل سجون الاحتلال

قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، إن دائرة العصيان والخطوات الاحتجاجية التي أعلنها الأسرى اتسعت لتشمل سجون جديدة وهي جلبوع والنقب وعوفر ومجدو وريمون.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن خطوات الأسرى هي مبدئية للرد على قرار المتطرف إيتمار بن غفير بتحديد ساعة واحدة فقط للأسرى للاستحمام في سجني نفحة وجلبوع، ضمن البرنامج النضالي الوطني الذي أعدته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.

وأكدت أن "الأسرى داخل السجون يعيشون حالة استنفار دائم وجاهزون للدفاع عن حقوقهم وانجازاتهم مهما كلهم ذلك من ثمن، وهم اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى للالتفاف الشعبي والرسمي والجماهيري حول قضيتهم".

وكان الأسرى بسجن النقب شرعوا أمس بتنفيذ أولى خطواتهم الاحتجاجية ضد إدارة سجون الاحتلال، عبر تعطيل عملية الفحص الأمني وارتداء ملابس الأسرى الخاصة (الشاباص)، بعد تصعيد وزير الأمن القومي الصهيوني ايتمار بن غفير عدوانه على الأسرى، ومحاربتهم في أبسط حقوقهم الإنسانية وهي الطعام.