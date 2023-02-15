قيادي بالداخل: سلوك بن غفير بعكا والسجون ينذر بحرب شاملة

حذر عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد قدري أبو واصل، من سلوك الهدم التي تقوم به حكومة الاحتلال في عكا بأوامر مباشرة مما يسمى بـ"وزير الأمن القومي" ايتمار بن غفير، والتصعيد في السجون، "تنذران بحرب شاملة في كل الأراضي الفلسطينية".

وقال أبو واصل لـ"الرسالة نت" إن الاحتلال هدم 4 بيوت قريبة من كنيسة الأقباط، دون إذن محكمة ولا الانتظار لنتائجها، في إشارة واضحة للبدء في سياسة التهجير بحق فلسطينيي الداخل المحتل.

وحذر من أن هذا السلوك يعني انفجار حقيقي، خاصة وأنه يترافق مع إجراءات عنصرية إجرامية بحق الحركة الأسيرة.

وأكدّ أبو واصل ـأن هذه الحرب تفرض موقفا فلسطينيا موحدا في الداخل، إزاء مواجهة سلوك الاحتلال وانهاء تسلطه وعدوانه على شعبنا.

و أشار لسلسلة اجتماعات ستعقدها لجنة المتابعة العربية خلال الأيام القادمة، لمناقشة الخطر الداهم الذي يمثل نكبة جديدة تعدّ للداخل المحتل.

وتشهد المدن والبلدات الفلسطينية تصعيدا صهيونيا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص ، وتركز مؤخرا في مدينة عكا، إذ أقدمت صباح أمس، على هدم 4 منازل لعائلات فلسطينية في عكا ، تعود لعائلات أبو عيش يسكنها ما يزيد عن 20 شخص وهي مقامة منذ أكثر من 70 عاما.

واعتقلت شرطة الاحتلال عددا من أصحاب المنازل خلال تصديهم لعملية الهدم ، ومنعت وسائل الاعلام من التغطية والتصوير .