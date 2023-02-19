لجان المقاومة تدين العدوان (الإسرائيلي) على دمشق

قال مسؤول المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين، محمد البريم أبو مجاهد، إننا ندين الهجوم الهمجي الصهيوني على سوريا، والذي أدى إلى إرتقاء وإصابة عدد من الشهداء والجرحى من المدنيين والأبرياء.

وأضاف البريم في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن الاحتلال الصهيوني يستمر في استباحة دماء ومقدرات الشعب السوري رغم كل الألم الذي يمر به، لا إنسانية ولا أخلاق ولا قواعد أممية وسياسية وعسكرية تلجم هذا العدو عن إجرامه وإرهابه .

وتابع: "في ظل الفاجعة الكبيرة التي أصابت سوريا بسبب الزلزال المدمر، يقوم هذا العدو الصهيوني بقصف دمشق، ليكشف مجدداً أنه عدو مجرم بربري، في ظل تطبيع وهرولة بعض الدول العربية للارتماء في حضن هذا الكيان المجرم، والتي تشجع العدو على ارتكاب الجرائم في فلسطين وسوريا".