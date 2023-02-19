حماس تشيد بموقف حزب المؤتمر الوطني في جنوب إفريقيا

أشادت حركة "حماس" بموقف حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" في جنوب إفريقيا وترحيبه بقرار طرد الوفد الصهيوني من القمة الإفريقية المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

واعتبرت الحركة في تصريح صحفي اليوم الأحد، موقف الحزب مشرّفاً ومنسجماً مع مواقفه السابقة في الانتصار لعدالة القضية الفلسطينية والوقوف مع الشعب الفلسطيني في دفاعه عن حقوقه الوطنية المشروعة.

كما ثمنت مواقف الدول العربية والإفريقية الصديقة التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، داعية إياها إلى الاستمرار في ضغوطهم حتى إنهاء ملف عضوية الكيان الصهيوني في الاتحاد الإفريقي انسجاماً مع قيمه ومبادئه السامية.