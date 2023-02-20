الاحتلال يزعم دراسة الحد من اقتحامات الأقصى خلال رمضان

ذكرت قناة ريشت كان العبرية، مساء الأحد، أن حكومة الاحتلال تدرس إمكانية الحد من عمليات اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك في نهاية مارس/ آذار المقبل.

وبحسب القناة، فإنه يتوقع أن يتخذ القرار خلال جلسة ستعقد للمجلس المصغر "الكابنيت" في الأسابيع المقبلة.

ورجحت أن يشهد هذا التوجه معارضة شديدة من بعض الوزراء وخاصة إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

وأشارت إلى أن الجهات الأمنية توصي بمثل هذه الخطوة كما أنه فيما يبدو يأتي في إطار محاولات أميركية لخفض حالة التوتر في الأراضي الفلسطينية.