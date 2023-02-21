النائب خريشة يدعو للانتفاض في وجه الاحتلال دعماً للأسرى

دعا النائب حسن خريشة، الشعب الفلسطيني للانتفاض والاشتباك مع الاحتلال في جميع مدن الضفة المحتلة دعمًا للأسرى.

وشدد خريشة على ضرورة الوقوف إلى جانب الأسرى الأبطال الذين يتعرضون للقمع والتنكيل في سجون الاحتلال.

وقال إن إدارة السجون لا تزال تمعن في جرائمها بحق الأسرى الذين ضحوا بكل ما يملكون من أجل نيل حريتهم وكرامتهم.

وأضاف خريشة أن الحركة الأسيرة وحدت الشعب الفلسطيني وهي صمام الأمان والنور والأمل للأسرى في سجون الاحتلال.

وأشار إلى وجود انتفاضة في سجون الاحتلال ضد قرارات الإرهابي (بن غفير)، وأن الأسرى قادرون على التخطيط ومواجهة السجان.

و اقتحمت قواتُ القمعِ الصهيوني (المتسادا، ودرور، واليماز) برفقة الكلابِ البوليسية المتوحشة قسمَ (ثلاثة) في سجنِ ريمون وأطلقت قنابلَ الغاز والصوت صوبَ الأسرى.

وأقدمت قواتُ القمع على إخراج جميعِ الأسرى من القسم، والاعتداءِ على مجموعةٍ منهم قبلَ نقلِهم لاحقًا إلى قسمِ عشرة في سجنِ (نفحة)، دون السماحِ لهم بأخذ مقتنياتِهم.

ولا تزالُ إدارةُ سجن (ريمون) تفرضُ إغلاقًا بشكلٍ كاملٍ على أقسام الأسرى، كما أن حالةَ التوتر الشديد لا تزالُ قائمةً في السّجن.



ويهدفُ الاحتلالُ من خلال عمليةِ الاقتحام لفرض مزيدٍ من الإجراءاتِ الانتقامية بحقّ الأسرى مع استمرارِ خطواتِهم الاحتجاجية.

ويواصلُ الأسرى في سجونِ الاحتلال، لليومِ الثامنِ على التوالي، خطواتِ العصيانِ الجماعي ضدَ إدارةِ السجون، ردًا على إعلانِها البدءَ بتطبيقِ الإجراءاتِ التي أوصى بها وزيرُ الأمنِ القومي الصهيوني المتطرف "إيتمار بن غفير"، للتضييقِ عليهم.

ودعَت لجنةُ الطوارئِ الوطنيةُ العليا للحركةِ الوطنيةِ الأسيرة، إلى اعتبارِ يومِ الجمعةِ المقبل يومَ غضبٍ نصرةً للأسرى.