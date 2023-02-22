ضوء أزرق ظهر في سماء الاسكندرية بعد حادثة زلزال تركيا، ما قصته؟،،أثار الجدل مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعى عددًا من الصور لسماء محافظة الإسكندرية، حيث ظهر ضوء أزرق في سماء الاسكندرية ، متسائلين: "ما تفسير هذه الظاهرة؟.

التفسيرات تم ربطها بزلزال تركيا الذى وقع مساء الاثنين وتأثيره على سماء الاسكندرية، وغلافها الجوى وأثار الرعب سكان الاسكندرية لاعتبارها أحد تداعيات الزلزال ولكن هذا خلاف الحقيقة .

لكن حقيقة الضوء الأزرق في سماء الإسكندرية هو ضوء ليزر خارج من حدائق المنتزه لوجود أحد الحفلات وهو ما يعكس ضوء أزرق متحرك في سماء الاسكندرية، ويشاهدها سكان شرق الإسكندرية بوضوح خاصة سكان مناطق المندرة والعصافرة لقربهم من حدائق المنتزه .

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