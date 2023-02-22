ضوء أزرق ظهر في سماء الاسكندرية بعد حادثة زلزال تركيا، ما قصته؟،،أثار الجدل مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعى عددًا من الصور لسماء محافظة الإسكندرية، حيث ظهر ضوء أزرق في سماء الاسكندرية ، متسائلين: "ما تفسير هذه الظاهرة؟.
التفسيرات تم ربطها بزلزال تركيا الذى وقع مساء الاثنين وتأثيره على سماء الاسكندرية، وغلافها الجوى وأثار الرعب سكان الاسكندرية لاعتبارها أحد تداعيات الزلزال ولكن هذا خلاف الحقيقة .
🎥 #شاهد|| كتائب المجاهدين تكشف عن وحدة شهداء الداخل المحتل (داهم).#النصر_التعاون #الزمالك_المريخ #رسالة_اليوم pic.twitter.com/by8AxQbJuC— الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) February 18, 2023
لكن حقيقة الضوء الأزرق في سماء الإسكندرية هو ضوء ليزر خارج من حدائق المنتزه لوجود أحد الحفلات وهو ما يعكس ضوء أزرق متحرك في سماء الاسكندرية، ويشاهدها سكان شرق الإسكندرية بوضوح خاصة سكان مناطق المندرة والعصافرة لقربهم من حدائق المنتزه .
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