انطلقت دعوات للحشد والمشاركة في صلاة الفجر العظيم غدًا الجمعة، في مسجد النصر بنابلس، وفاءً لشهداء المدينة.

وأكدت الدعوات على ضرورة الحشد في صلاة الفجر وتجديد البيعة للمقاومة والوفاء لتضحيات المقاومين ودمائهم الطاهرة.

وتحمل الدعوات عنوان "فجر الشهداء العظيم"، وفاء لشهداء نابلس ودمائهم وتضحياتهم.

وارتقى أمس 11 شهيداً خلال اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة بنابلس ومحاصرة أحد المنازل، ومن بينهم ابن حركة حماس المجاهد حسام بسام اسليم 24 عاماً أحد مقاتلي مجموعات عرين الأسود.

وإلى جانب حسام اسليم استشهد المجاهد محمد عمر أبو بكر (23 عامًا) قائد كتيبة نابلس في سرايا القدس، والمجاهد مصعب منير محمد عويص (26 عامًا)، والمجاهد وليد رياض حسين دخيل (23 عامًا).

كما استشهد محمد عبد الفتاح عبد الغني (23 عامًا)، ومحمد خالد حمدي العنبوسي (25 عامًا)، وتامر نمر أحمد ميناوي (33 عامًا)، وجاسر جميل عبد الوهاب قنعير (23 عامًا)، والمسنّ عدنان سبع بعارة (72 عامًا)، والمسن عنان شوكت عناب (66 عاماً)، والطفل: محمد فريد شعبان (16 عامًا).

وسادت حالة من الحداد والإضراب الشامل في محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة، تضامناً مع أهل نابلس، وتنديداً بجريمة الاحتلال وإكراماً لأرواح الشهداء الذين ارتقوا أمس.