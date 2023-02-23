مواجهات مع الاحتلال شرق قطاع غزة

اندلعت مواجهات، عصر اليوم الخميس، على الخط الزائل في المناطق الشرقية لقطاع غزة؛ دعمًا لأهالي نابلس وتنديدًا بجريمة الاحتلال.

وأشعل الشباب الثائر في قطاع غزة إطارات مطاطية على طول السياج الفاصل بين أراضينا المحتلة شرق القطاع، ابتداء من محيط موقع كرم أبو سالم شرقي محافظة رفح حتى معبر بيت حانون/إيرز شمالي القطاع.

وصدحت حناجر الشبان الغاضبين بالتكبير والتهليل، وسط استنفار لقوات الاحتلال، من خلال نشر عدد كبير من الجيبات والأليات، والتمركز خلف التلال الرملية المقامة على طول الحدود، ومحيط الثكنات والأبراج العسكرية.

وجاء ذلك استجابة لدعوات بإشعال الإطارات المطاطية على طول السياج الأمني احتجاجا واستنكارا للمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة أمس الأربعاء واستشهد خلالها 11 مواطنا، وأصيب العشرات بجراح.