أنواع التنمر وكيف تحمين طفلك منها؟

من أهم جوانب الأبوة والأمومة هي حماية طفلك من المتنمرين. إن سماع طفلك وهو يعود إلى المنزل وهو يبكي أو ينزعج من سلوك طفل آخر ليس فقط محبطًا.

عليك التفريق أولًا بين أنواع التنمر، إن إدراكك لنوع التنمر لا يساعدك فقط على التعامل مع الموقف بطريقة أفضل، بل يمكنه أيضاً جعلك مستعدة لمساعدة طفلك.

فيما يلي الأنواع الأربعة الأكثر شيوعًا للتنمر التي يجب أن تكوني على دراية بها وكيفية التعامل معها:

1 - التنمر الجسدي

التنمر الجسدي هو أكثر أنواع التنمر شيوعاً. يحدث ذلك عندما يحاول المتنمر الأكبر حجماً وصاحب البنية الأقوى تخويف الأضعف

2 - التنمر اللفظي

يتضمن التنمر اللفظي استخدام كلمات وشتائم مؤذية، حتى التهديد، وهدفها في النهاية إيذاء الشخص قد تتضمن التعليقات إهانات للمظهر الجسدي أو الدين، أو الانتماء.

3 - التنمر الإلكتروني

هذا النوع من التنمر هو الأصعب في اكتشافه وربما الأكثر خطورة. هناك حوادث لانتحار الأطفال والمراهقين تحت ما يسمى بالتحديات، وهو دليل في حد ذاته على أن الإنترنت يمكن أن يكون مكاناً مظلماً لا يرحم.

4 - البلطجة الوقحة

هذا النوع من التنمر هو في الأساس مخادع وذكي بطبيعته، بمعنى أنه ينطوي على استبعاد شخص ما من أن يكون جزءًا من المجموعة، أو التلاعب بسمعته أو نشر شائعات سيئة عنه.

يمكن أن يحدث هذا النوع من التنمر في أي مكان بدءا من طاولة الغداء والملعب إلى الفصول الدراسية. وغالباً ما يستخدم المتنمر وضعه في المجموعة لإهانة شخص آخر أو السيطرة عليه.

كيف تكتشفين هذا النوع؟

انتبهي جيداً لكيفية تفاعل طفلك مع أقرانه. إذا أصبح طفلك وحيداً ولا يريد الانغماس في أي نشاط اجتماعي، فقد يكون ذلك بمثابة علامة حمراء خطيرة.