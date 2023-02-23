53 عملًا مقاومًا بالضفة الغربية خلال 24 ساعة

وثق تقرير فلسطيني دوري 53 عملًا مقاومًا نفذها فلسطينيون في الضفة الغربية بما فيها القدس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، وأدت إلى 6 إصابات في صفوف الإسرائيليين.

وسجل مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" في تقرير يصدره يوميا حول أعمال المقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية، 8 عمليات إطلاق نار، وتفجير 3 عبوات ناسفة، وإلقاء زجاجات حارقة.

كما رصد 4 عمليات تصدي للمستوطنين وتحطيم 3 مركبات لهم، واندلاع 34 نقطة مواجهة.

وطالبت قوى فلسطينية بتصعيد الاشتباك مع الاحتلال في كل مكان من الأرض الفلسطينية، عقب ارتكابه مجزرة في مدينة نابلس أمس الأربعاء ارتقى على إثرها 11 شهيدا.

وأشار "معطي" إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة في القدس كصور باهر والطور والعيساوية وأبو ديس وبيت اجزا، وسلوان والرام، وحاجز قلنديا الذي شهد عملية إطلاق نار صوب جنود الاحتلال.

وفي رام الله، اندلعت مواجهات في النبي صالح والبيرة ومعسكر عوفر، كما أطلق مقاومون النار صوب جنود الاحتلال في مستوطنة دوات وحاجز دوتان ومستوطنة حومش والحفيرة في جنين، بحسب التقرير.

وأضاف أن مقاومين أطلقوا النار صوب قوات الاحتلال على حاجز الطيبة بطولكرم، واندلعت مواجهات في كل من مصانع جيشوري والجدار الفاصل وبوابة نتساني عوز، وفي قلقيلية على الحاجز الجنوبي بلدة عزون التي تصدى فيها الفلسطينيون للمستوطنين وحطموا مركباتهم.

أما في نابلس، فاستهدف مقاومون جنود الاحتلال في مستوطنة شافي شمرون، واندلعت مواجهات في قريوت وحوارة، وتصدى الشبان للمستوطنين وحطموا مركباتهم في حوارة وزعترة وأصيب 4 مستوطنين.

وجاء في التقرير أن بيت لحم شهدت إطلاق نار واندلاع مواجهات في بيت فجار، ومخيم عقبة جبر وعين السلطان في أريحا، بالإضافة إلى مخيم العروب وباب الزاوية وبيت عينون وخرسا وبيت أمر في الخليل، بينما تصدى مواطنون لمستوطنين وحطموا مركباتهم في مستوطنة كريات أربع في الخليل.

وفجر اليوم الخميس، دوت صافرات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية بمنطقة غلاف غزة، وأمرت بلدية عسقلان بفتح جميع الملاجئ العامة، عقب إطلاق المقاومة الفلسطينية رشقة صاروخية نحو مستوطنات بالغلاف، ردا على مجزرة نابلس.