استطلاع: الليكود يخسر 3 مقاعد

أظهرت نتائج استطلاع للرأي نشرتها قناة كان مساء الإثنين تراجع قوة الليكود بثلاثة مقاعد وارتفاع حظوظ حزبي لابيد وغانتس بسبب انقلاب “نتنياهو” القضائي.

وفيما يلي نتائج استطلاع الرأي:

الليكود: 29 مقعداً (وكان قد حصل على 32 مقعدًا في انتخابات نوفمبر)

يش عتيد: 26 مقعداً (24 في انتخابات نوفمبر)

همحني همملختي: 15 مقعداً (12 في انتخابات نوفمبر)

الصهيونية الدينية: 13 مقعداً (14 في انتخابات نوفمبر)

شاس: 10 مقاعد (11 في انتخابات نوفمبر)

يهوديت هتوراة: 7 مقاعد (7 في انتخابات نوفمبر)

القائمة العربية الموحدة(راعام): 6 مقاعد (5 في انتخابات نوفمبر)

إسرائيل بيتنا: 5 مقاعد (انتخابات 6 نوفمبر)

حداش – تعال (الطيبي+ عودة): 5 مقاعد (5 في انتخابات نوفمبر)

ميرتس: 4 مقاعد (0 في انتخابات نوفمبر)

فيما سقط حزب العمل تحت نسبة الحسم.

وتوضح البيانات أن “الليكود” فقد قوة كبيرة بسبب خسارته للناخبين العلمانيين والليبراليين، مع تحرك الأغلبية للتصويت لحزب “غانتس” ويزداد حزب “يش عتيد” قوة على حساب “إسرائيل بيتنا” و”العمل” و”الليكود”.

المصدر: الهدهد