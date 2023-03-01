الاتحاد الأوروبي يتبرع لـلأونروا بـ 82 مليون يورو

قال الاتحاد الأوروبي، إنه قام بالتبرع بمبلغ 82 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) هذا الأسبوع.

وأضاف في بيان صادر عنه، مساء الثلاثاء، "من خلال هذا التبرع، وتماشياً مع الإعلان المشترك بين الاتحاد الأوروبي والأونروا للأعوام 2021-2024، يقوم الاتحاد الأوروبي بتقديم تبرع حيوي وموثوق ويمكن التنبؤ به لتمكين الوكالة من الوفاء بمهام ولايتها وحماية ومساعدة لاجئي فلسطين ولعب دور عامل استقرار في المنطقة".

وأعرب المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني عن شكره لهذا التبرع .

وأضاف، أن تبرعات الاتحاد الأوروبي ستساعد الأونروا في الحفاظ على الخدمات الحيوية في أرجاء المنطقة، بما في ذلك التعليم لأكثر من نصف مليون فتاة وصبي،مؤكداً أنها ترسل رسالة أمل في وقت يعاني فيه لاجئو فلسطين من أسوأ الظروف الاجتماعية والاقتصادية منذ سنوات.

إن السنوات الطويلة من الحصار والدورات المتكررة من الأعمال العدائية على قطاع غزة، والتصعيد الدراماتيكي للعنف في الضفة الغربية، والزلزال المدمر في سوريا الذي يأتي على رأس 11 عاما من الصراع، والأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في لبنان والبطالة المرتفعة في الأردن، تتسبب في احداث خسائر فادحة للاجئي فلسطين، الذين يعتمد معظمهم على الأونروا من أجل بقائهم على قيد الحياة.

وفي كلمته التي ألقاها خلال حفل التوقيع، قال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف: "إن مساهمة الأونروا في حياة لاجئي فلسطين تظل لا غنى عنها ودورها في المحافظة على الاستقرار في هذه المنطقة المعقدة والصعبة للغاية أمر لا جدال فيه".

وأضاف، "إن هذه الحزمة التي تبلغ قيمتها 82 مليون يورو تظهر مرة أخرى التزامنا ودعمنا الطويل الأمد للوكالة وموظفيها البالغ عددهم 28,000 موظف والذين يقدمون الخدمات الرئيسة عبر أقاليم عملياتها الخمسة".

وأكد بورغسدورف على المسؤولية الجماعية تجاه لاجئي فلسطين من أجل استدامة عمل الأونروا، وعلى أهمية تقديم تمويلاً متعدد السنوات يمكن التنبؤ به وموثوقاً به.

وقال: "سيواصل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه دعم الأونروا وتشجيع الإصلاحات الداخلية والمساهمة في تقديم خدمة أفضل للاجئي فلسطين. ومن خلال القيام بذلك، فإننا نحافظ على الأمل في الوقت الذي نعمل فيه من أجل مستقبل أفضل للاجئي فلسطين، بما في ذلك من خلال استعادة الأفق السياسي".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر مانح للأونروا، حيث تبرع للميزانية البرامجية للوكالة بمبلغ 97 مليون يورو في عام 2022.

ولفت البيان إلى أن غياب حل سياسي للنزاع، أصبح الاتحاد الأوروبي شريكا استراتيجيا رئيسيا للوكالة، حيث يدعم جهودها لمساعدة لاجئي فلسطين على تحقيق كامل إمكاناتهم على الرغم من ظروفهم الصعبة.

المصدر: القدس