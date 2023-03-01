تظاهرات تعم الاحتلال احتجاجًا على إضعاف القضاء

تظاهر آلاف (الإسرائيليين)، اليوم الأربعاء، تنديدًا بمضيّ حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية في تمرير تشريعات من شأنها الحد من سلطة القضاء، فيما اعتقلت الشرطة 6 منهم.

وأغلق المتظاهرون عددًا من الشوارع بما فيها الشارع السريع الذي يربط القدس مع تل أبيب، ما أدى إلى شلل في حركة السير.

وأطلق المتظاهرون على الاحتجاجات (يوم التشويشات الوطني)، ويشمل التظاهر في تل أبيب وأمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس.





وقالت الشرطة (الإسرائيلية) في بيان، إنها اعتقلت 6 محتجين في منطقة تل أبيب؛ "للاشتباه بسلوكهم غير المنضبط وعصيان أوامر الشرطة".

وقالت هيئة البث (الإسرائيلية): "إن الاحتجاجات تضم العاملين في مجال التكنولوجيا المتطورة (هايتك)، وقوافل للآليات الزراعية تنطلق من 70 قرية تعاونية (كيبوتس)، إضافة إلى مسيرة تجوب شوارع تل أبيب وغيرها من المدن".

ونقلت الهيئة عن منظمي (يوم التشويشات الوطني) قولهم: "سنعطل النظام العام احتجاجا على حكومة تحاول زعزعة النظام الديمقراطي. عشرات الآلاف سيخرجون في حراك جماهيري في جميع أنحاء البلاد؛ من أجل وقف الانقلاب على القضاء".





وأضافوا: "الأمن مفقود والاقتصاد ينهار والمجتمع يتمزق، أمام كل هذه الاخطار الحكومية الجسام، سيعيد الشعب دولة (إسرائيل) إلى طريق وثيقة الاستقلال".

وتصر حكومة (نتنياهو) على اعتماد مشاريع قوانين من شأنها الحد من سلطة القضاء لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما تعتبره المعارضة انقلابًا على الديمقراطية.

ومنذ 8 أسابيع، تشهد (إسرائيل) مظاهرات حاشدة أسبوعية تنظمها المعارضة؛ للضغط على الحكومة للتراجع عن هذه التعديلات.