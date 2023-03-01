الاحتلال يجدد إبعاد ناصر الهدمي عن القدس

سلّمت سلطات الاحتلال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، اليوم الأربعاء، قرارًا بتجديد إبعاده عن القدس حتى 20 آب/ أغسطس المقبل.

وبحسب مصادر محلية، فإن مخابرات الاحتلال قامت باستدعاء ناصر الهدمي لتسلمه قرارًا بتجديد إبعاده للمرة الرابعة على التوالي.

وجدّدت سلطات الاحتلال قرار إبعاد (الهدمي) عن القدس والمسجد الأقصى منذ أكثر من عام، إضافة لقرار منعه من السفر الذي يتجدد دوريًا.

واتهمت سلطات الاحتلال (الهدمي) بأنه ينفذ أنشطة في القدس "تشكل خطرا على أمن القدس والمنطقة".

ويتعرض (الهدمي) لتضييقات مستمرة من سلطات الاحتلال، حيث تمنعه من السفر منذ أربع سنوات ونصف، كما تمنعه من التواجد في القسم الشرقي من القدس منذ نحو سنة ونصف، وهو أسير سابق.