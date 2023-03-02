رابط بث مباشر مباراة الهلال والوحدة ضمن مباريات الدوري السعودي، يتساءل الكثير من محبي الرياضة عن رابط بث مباشر مباراة الهلال والوحدة.

وتقام مباراة الهلال والوحدة ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين اليوم 2 مارس 2023.

روابط ذات صلة: كيفية الاستعداد لشهر رمضان 2023 في الوطن العربي

رابط مباراة الهلال والوحدة

وتنطلق صافرة بداية المباراة المقامة على ملعب استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية عند تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية. يمكنك أن تشاهد مباراة الهلال ضد الوحدة في المواقيت التالية:

والساعة 17:30 حسب توقيت غرينيتش، والساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة في مصر، السودان وليبيا، وتمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 6:30 مساء حسب توقيت المملكة المغربية، تونس والجزائر.

للمشاهدة "اضغط هنا".

القنوات الرياضية

تردد قناة Aea 2023

قمر نايل سات

- 11636

-11638

-11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12383.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد: 12418

تردد قناة AEA المفتوحة

قمر نايل سات

11636

11638

11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.

- Sport TV2 Portugal

- Sport Klub 1 Serbia

- Sport Klub 1 HD Slovenija

- Sport Klub 1HD Croatia

- Diema Sport 2 HD

- beIN Sports HD 1 English

- SuperSport HD 2 alb

- Match Football 2

- Sport TV5 Portugal

- Foot+ Multisports 5

- Nova Sport 2 CZECH

روابط ذات صلة:تعرف على عدد ساعات الصيام في الدول العربية رمضان 2023