رابط بث مباشر مباراة الهلال والوحدة ضمن مباريات الدوري السعودي، يتساءل الكثير من محبي الرياضة عن رابط بث مباشر مباراة الهلال والوحدة.
وتقام مباراة الهلال والوحدة ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين اليوم 2 مارس 2023.
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رابط مباراة الهلال والوحدة
وتنطلق صافرة بداية المباراة المقامة على ملعب استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية عند تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية. يمكنك أن تشاهد مباراة الهلال ضد الوحدة في المواقيت التالية:
والساعة 17:30 حسب توقيت غرينيتش، والساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة في مصر، السودان وليبيا، وتمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 6:30 مساء حسب توقيت المملكة المغربية، تونس والجزائر.
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القنوات الرياضية
تردد قناة Aea 2023
قمر نايل سات
- 11636
-11638
-11639
معدل الترميز 27500
أفقي.
تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد:12383.
الاستقطاب: رأسي.
معدل الترميز: 27500.
معدل تصحيح الخطأ: 4/3.
تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: عمودي.
تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب أفقي.
تردد: 12418
تردد قناة AEA المفتوحة
قمر نايل سات
11636
11638
11639
معدل الترميز 27500
أفقي.
بعض الأطباق الرمضانية خلال أيام رمضان 2023.. أطباق رمضانية خلال ال30 يوم#100_مسلسل_وأكثر #رمضان #رمضان_2023 #الأردن #الأهلي_جدّة #البنزين #البزنس85 #السجين_النصاب #مسلسلات_رمضان_2023 #الجابريه_الرحله٤٢٢ #الالعاب_الناريه #يوم_العلم #لبنان #صباح_الخيرhttps://t.co/SsrwZrRSPf— الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) March 2, 2023
كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.
- Sport TV2 Portugal
- Sport Klub 1 Serbia
- Sport Klub 1 HD Slovenija
- Sport Klub 1HD Croatia
- Diema Sport 2 HD
- beIN Sports HD 1 English
- SuperSport HD 2 alb
- Match Football 2
- Sport TV5 Portugal
- Foot+ Multisports 5
- Nova Sport 2 CZECH
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