أضرار قلة النوم على دماغ الإنسان

توصلت دراسة جديدة إلى أن عدم النوم لليلة واحدة فقط يُظهر الدماغ أكبر سناً، "كما لو كان قفز عاماً أو عامين بين عشية وضحاها"، ومع ذلك فإن هذه التغييرات تختفي بعد ليلة ينال فيها قسطاً وافراً من النوم.

الباحثون في هذه الدراسة استخدموا منظومة تعلُّم آلي لمعرفة تقديرات "عمر الدماغ" من فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) لأدمغة أشخاص لم يناموا، ثم قارنوها بفحوصات الرنين المغناطيسي لأدمغة هؤلاء الأشخاص بعد نومهم ليلة كاملة.

وتشير النتائج، التي نُشرت في 20 فبراير/شباط 2023، في مجلة علم الأعصاب، إلى أن ليلة كاملة دون نوم تُحدث تغييرات في الدماغ مماثلة لتلك التي تظهر بعد تقدمه في السن عاماً أو عامين.

4 مجموعات من المشاركين

واستند الباحثون في دراستهم إلى بيانات 134 مشاركاً في 4 مجموعات: الحرمان التام من النوم (عدم النوم لليلة واحدة)، والحرمان الجزئي من النوم (3 ساعات نوم في ليلة واحدة)، والحرمان المزمن من النوم (5 ساعات نوم كل ليلة لمدة 5 أيام) ومجموعة مقارنة (8 ساعات نوم كل ليلة). ونامت كل مجموعة ما لا يقل عن 8 ساعات، قبل الحرمان من النوم؛ ونامت مجموعات الثلاث الأولى 8 ساعات بعد الحرمان من النوم أيضاً.

وخضع جميع المشاركين لفحص تصوير بالرنين المغناطيسي بعد كل ليلة، لتمكين الباحثين من مقارنة شكل أدمغتهم قبل الحرمان من النوم وبعده، وبعد ليلة كاملة من النوم.

خوارزمية التعلم الآلي

واستطاع الباحثون تحديد الأعمار الظاهرة لأدمغة المشاركين باستخدام خوارزمية تعلم آلي تسمى BrainageR، التي دُربت على بيانات أكثر من 3000 شخص.

وتتنبأ الخوارزمية المتاحة للجمهور بالعمر الزمني للشخص من فحص التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ بناءً على مظهر الأدمغة السليمة عادةً في أعمار معينة، من حيث الأنسجة وحجم سائل الدماغ. وفي فحوصات سابقة، وجد الباحثون أن خوارزمية BrainageR يمكنها التنبؤ بالعمر بدقة في خلال 4 سنوات تقريباً.

ووجد الباحثون في دراستهم الجديدة أن مجموعة المشاركين الذين لم يناموا ليلة واحدة، قدرت خوارزمية BrainageR أنهم أكبر بعام إلى عامين، في المتوسط، من المتوقع، لكن هذه التغييرات اختفت بعد ليلة من نوم وافر.

أما مجموعتا الحرمان الجزئي والمزمن من النوم، فلم تظهر فروق تُذكر في تنبؤاتها العمرية، مقارنةً بمجموعة المقارنة.

وتتوافق هذه النتائج مع أبحاث سابقة عن تأثير الحرمان من النوم على الدماغ، حيث إن هناك ما يثبت حدوث عدة أنواع من التغييرات في أدمغة الأشخاص المحرومين من النوم، منها تغييرات في توزيع سائل الدماغ وحجم المادة الرمادية.

ليس تقدماً فعلياً بالسنّ

بدوره، قال كبير القائمين على الدراسة، الدكتور ديفيد إلمنهورست، الأستاذ في معهد علم الأعصاب والطب في مؤسسة الأبحاث Forschungszentrum Jülich الألمانية، لموقع Live Science إن هذه النتائج لا تشير إلى تقدم فعلي في العمر، بل هي تغييرات تفسرها خوارزمية التعلم الآلي على أنها تقدم في العمر.

وقالت جوديث كارول، الأستاذة المساعدة في الطب النفسي وعلوم السلوك الحيوي بجامعة كاليفورنيا، التي لم تشارك في الدراسة، إن هذه الدراسة وجدت هذا التأثير فقط في المجموعة التي حُرمت حرماناً كلياً من النوم، ولذلك يصعب تحديد ما تعنيه هذه النتائج لتأثيرات الحرمان من النوم في الحياة الواقعية.

أضافت: "لست واثقة من أنه يمكن إثبات أي شيء عن الآثار طويلة المدى للحرمان المزمن من النوم، لأنه حتى الحالة المزمنة كانت لخمسة أيام فقط".

لكن الدراسة كانت محدودة نسبياً أيضاً، إذ قال إلمنهورست إن حجم العينة لو كان أكبر فقد يُظهر تأثيرات محدودة في المجموعات الأخرى، مثل زيادة عمر الدماغ لبضعة أشهر، بينما قالت كارول إن الأبحاث المستقبلية يمكن أن تشمل أيضاً من يعانون حرماناً مزمناً من النوم، مثل من يعملون بنظام الورديات.