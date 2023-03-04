تعرف على سبب وفاة المغردة سارة الدوسري، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة المغردة سارة الدوسري والتي تعتبر من أبرز النشطاء على موقع تويتر.

ويبحث الكثيرون من محبي سارة الدوسري عن سبب وفاتها، حيث تم الإعلان عن وفاتها أمس الجمعة الموافق 3 مارس 2023.

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سبب وفاة سارة الدوسري

وبحسب ما تحدث ماجد العلكمي عبر حسابه على تويتر عن سبب وفاة سارة الدوسري، فقد أشار إلى أنها تعرضت لحادث سير برفقة عدد من عائلتها كانوا برفقتها أثناء عودتهم إلى المنزل في المنطقة الشرقية بالسعودية.

ببالغ الأسى والحزن ألمني خبر وفاة #أختي التي لم تلدها #أمي الأستاذة : @SARAHSAAD_D وعدد من عائلتها كانوا مرافقينها من أثر حادث مروري اثناء عودتهم يرحمهم الله #المنطقة_الشرقية ، وصلي على جثمانهم يرحمهم الله هذا #اليوم بـ : #جامع_الملك_عبدالعزيز بمحافظة #الخرج ، pic.twitter.com/AwMkQe9dCv — ماجد العلكمي (@Majed_Alalkami) March 3, 2023

حيث تمت الصلاة عليهم اليوم الجمعة في جامع الملك عبدالعزيز في محافظة الخرج، وفي التفاصيل الكاملة حول وفاة سارة الدوسري واثنين من أفرد عائلتها.

تقول حسابات سعودية أنها تعرضت لحادث سير خطير خلال عودتها الى منزلها حيث كان برفقتها اثنين من أفراد عائلتها.

إذ اصطدمت السيارة التي كانت تقلها بسيارة أخرى على أحد طرق المنطقة الشرقية في السعودية حيث أقرت طواقم الإنقاذ بوفاتها على الفور.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بنبأ وفاة سارة الدوسري، حيث كانت نشطة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وتشارك في أغلب اللقاءات التي تجرى على تلك المنصات .

نعي سارة الدوسري

وقال بدر عبدالله السليمان إن سارة الدوسري توفت برفقة ابنها عبدالله وابنتها، حيث تعامل معها في مركز كازا بمنطقة الخرج واصفا إياها بنعم الأخلاق.

وقال آخر :"اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وأكرم منزلها وأوسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارًا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة و أعذها من النار ومن عذاب القبر"ِ

#وفاة_المغرده_ساره_الدوسري



اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وأكرم منزلها وأوسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارًا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة و أعذها من النار ومن عذاب القبرِ https://t.co/dWLqBJIi8c pic.twitter.com/4Kuh9o96C6 — ‏حـرف صــامت םבםב🇸🇦 (@Ensan31) March 3, 2023

وقال آخر:"اللهم ارحمها واغفرلها وارحم من كان معها واجمعهم مع احبابهم في الفردوس الأعلى من الجنه .. انا لله وانا اليه راجعون"

#وفاة_المغرده_ساره_الدوسري

اللهم ارحمها واغفرلها وارحم من كان معها واجمعهم مع احبابهم في الفردوس الأعلى من الجنه .. انا لله وانا اليه راجعون — Maha🇸🇦 (@Maha_a1400) March 4, 2023

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