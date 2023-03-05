تمرد في سرب الطيران (الإسرائيلي) المسؤول عن هجمات سوريا

أعلن 37 طيارًا عسكريًا (إسرائيليًا)، الأحد، أنهم لن يحضروا تدريبات القوات الاحتياطية التي ينتمون إليها، احتجاجًا على خطة إضعاف القضاء التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو.

وبحسب موقع واي نت العبري فإن هؤلاء ينتمون للسرب 69، الذي يقود الضربات في سوريا ويشارك في عمليات أخرى، كما أنهم كانوا من المسؤولين عن الهجوم على المفاعل النووي السوري.

وقال مسؤولون كبار في جيش الاحتلال، إن هذا حادثًا خطيرًا جدًا، ولا يمكن للطيار أن يتجنب العمل المطلوب منه.

ويخشى جيش الاحتلال أن تفقد هذه المجموعة قدرتها على المهام العملياتية في حال تغيبوا عن التدريبات.

المصدر: القدس