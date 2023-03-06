طرق استخراج سجل تجاري إلكتروني مصر،، في الساعات الماضية تزايد البحث حول طرق استخراج سجل تجاري إلكتروني في مصر.. إليك التفاصيل: جاء ذلك بعدما أتاحت خدمة استخراج سجل

تجاري إلكتروني مصر؛ للتسهيل على المواطنين الراغبين في بدء مشروع جديد، فكافة المشروعات بحاجة لتسجيلها في السجل التُجاري.



فعند البدء في أي مشروع تجارى جديد لا بُد من استخراج سجل تجاري إلكتروني؛ حتى يكون هذا المشروع قانوني، فقد خصصته وزارة التجارة والصناعة لحفظ معلومات الأنشطة التجارية.

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وعقب إطلاق منصة مصر الرقمية وهي مُبادرة تابعة للحكومة المصرية لتسهيل التعاملات الحكومية الرسمية، أصبح الآن يُمكن استخراج سجل تجاري إلكترونيًا بسهولة بعدة خطوات أولها أن تقم بزيارة منصة بوابة مصر الرقمية من"اضغط هنا" وتصفح الخدمات المتوفرة على المنصة، واختار منها “السجل التُجاري”.

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قم بإنشاء حساب من خلال إدخال البيانات الآتية:



الرقم القومي.



رقم المصنع “الكود أسفل البطاقة جهة اليسار”.



رقم الوالدة.



رقم الموبايل.



ستصلك رسالة التأكيد قم بإدخالها في المكان المُخصص لها لتفعيل الحساب.



سينقلك الموقع لإنشاء كلمة مرور وإدخال بريدك الإلكتروني.



ثم الانتقال إلى خطوة طلب مستخرج سجل تجاري وبعد قراءة شروط وأحكام الخدمة المنصوص عليها من قِبل الحكومة المصرية قم بالضغط على “موافقة”.



قم باختيار “بدء الخدمة”.

عليك إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بنشاطك التجاري، منها:

بيانات السجل الخاص بك.

بيانات الشركة.

بيانات الاستلام، والدفع.

قم بإدخال الرقم الضريبي، ثم استكمال الخطوات المطلوبة.



المستندات المطلوبة لاستخراج سجل تجاري إلكتروني

الهدف من تسجيل الشركة.

نوع الشركة.

العنوان للمقر الرئيسي، والفروع.

السمة التجارية.

رقم تسجيل العلامة التجارية.

رقم القيد.

تاريخ ترخيص مزاولة النشاط.

تاريخ بدء الشركة.

بيانات صاحب النشاط التجاري، وشركائُه.

بيانات رأس المال.

اسم الشركة التجاري.



من ثم إرفاق المستندات التالية:

ملف بلاستيك.

عقد إيجار أو تمليك تجاري موثق.



صحيفة الحالة الجنائية في الأنشطة التجارية.



الرسوم المفروضة.



ترخيص مزاولة المهنة.



البطاقة الضريبية.



البطاقة الشخصية لصاحب المشروع، وجميع الشركاء.



إيصال كهرباء أو غاز أو ماء باسم المالك.



إيصال سداد رسوم الغرفة التجارية.

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