العمرة في غزة ليست لكبار السن فقط!

في الآونة الأخيرة يسارع الشباب الغزي للتسجيل لأداء مناسك العمرة، بخلاف الحال سابقا حين كان معظم الحجيج والمعتمرين من كبار السن.

صور كثيرة تنشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي لمعتمرين تثير حماس الغزيين للمسارعة في تأدية العمرة، فهنا شاب يصنع فيديوهات يشرح فيها كيفية الوصول إلى الحرم وعدد أبوابه، وآخر ينشر بالصور كيف تكون طقوس العمرة، وثالث يرسل أدعية خاصة من أمام الكعبة لأهله وأصدقائه.

ويبدو واضحا أن أعداد المعتمرين من صغار السن أكثر من الكبار وذلك وفق مكاتب التسجيل للحج والعمرة.

في الحرم المكي يلحق الشاب يوسف عزام ابنه "أحمد" الذي لم يتجاوز الأربع سنوات وهو يركض بين المصلين، ومن لهجته وهو يطلب من صغيره عدم إزعاج المصلين اتضح أنه من مدينة غزة جاء بصحبة زوجته وطفليه، يقول: لقد حققت حلمي أخيرا، هنا كل شيء مختلف، لم أتردد حين فتح باب التسجيل فكانت فرصة لتكون رحلة روحانية برفقة عائلتي الصغيرة (..) رغم أن التكاليف ليست قليلة إلا أنها تستحق".

وتابع:" كل شيء كنت أسمع عنه وأدرسه في كتب التاريخ الإسلامي، لمسته وعشت تفاصيله، فهنا جبل أحد، وذاك جبل عرفات، ومن هذا الطريق مشي رسولنا الكريم صلى الله علبه وسلم، وفي هذا المسجد جلس برفقة صحابته".

وعبر صفحة الفيسبوك تنشر خلود نصر الله – 25 عاما- صورها برفقة شقيقاتها الثلاث وبنات عمها قرب الكعبة الشريفة معلقة " الحمد لله تحقق الحلم".

وتدعو من خلال التعليقات والحديث مع معارفها إلى المسارعة في التسجيل بعمر الشباب، فالمناسك تحتاج صحة وجهدا في الطواف والسعي بين الصفا والمروة، وأن كثيرا من كبار السن حين يؤدون المناسك عبر كرسي متحرك يبكون كثيرا كونهم لم يتمكنوا من الاقتراب من الكعبة.

***نظام التقسيط شجعهم

ولمدة 4 سنوات بقي التسجيل للعمرة بالنسبة للغزيين حلما كبيرا، وأعيد فتح الباب قبل جائحة كورونا بشهور، لكن وقتها أغلق باب التسجيل ليعاد قبل عاما تقريبا، ومنذ ذلك الحين يقبل الغزيون بشكل كبير على أداء العمرة رغم ارتفاع السعر الذي يصل إلى 1300 دينار أردني في الأيام العادية.

وأعلنت جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة في قطاع غزة، عن أسعار رحلات العمر لشهري مارس الحالي، وأبريل المقبل.

وأوضحت الجمعية في بيان صحفي أن سعر رحلة تاريخ 6-3- 2023 (أول شعبان) هو: 1250 دينارا أردنيا، وسعر رحلة 20-3-2023 (أواخر شعبان) هو: 1340 دينارا أردنيا". وحدد سعر رحلة 27-3 - 2023 (أول رمضان) بـ 1450 دينارا أردنيا، وسعر رحلة 3-4-2023 (الثاني عشر من رمضان) بـ:1550 دينارا أردنيا فترة أسبوعين، و1800 دينارا أردنيا فترة الشهر.

وتابعت الجمعية أن سعر رحلة 10-4- 2023 (19 رمضان) هو: 1650 دينارا أردنيا.

يقول عوض أبو مذكور رئيس جمعية شركات الحج والعمرة في قطاع غزة، إن ارتفاع الأسعار في هذه الأيام يرجع إلى ارتفاع ثمن تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق في مكة والمدينة المنورة.

ونوه إلى أن الأسعار المرتفعة تشمل إقامة فترة أطول من المدة المحددة للعمرة لتتجاوز الثلاثة أسابيع.

ويرجع الإقبال على العمرة بشكل كبير إلى توقفها لسنوات في قطاع غزة، لذا يتسابق الشباب قبل الكبار لتأدية مناسكها.

وفي السياق ذاته يقول صلاح جبر صاحب شركة النور المبين للحج والعمرة: "رغم ارتفاع التكاليف إلا أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين لاسيما الشباب"، مضيفا: بفعل مواقع التواصل الإجتماعي وما ينشره الشباب عن مناسك العمرة يتشجع الآخرون لخوض التجربة الروحانية".

ولفت إلى أن هناك أسبابا أخرى تدفعهم للتسجيل وهي أن كثيرا من المكاتب باتت تقبل المعتمرين بنظام التقسيط مما يسهل عليهم الوصول إلى الديار الحجازية، بالإضافة إلى أن التسهيلات التي أحدثتها السعودية شجعت كثيرا من العوائل للتسجيل لتأدية المناسك ومن ثم لقاء الأقارب هناك.

وبحسب جبر فإن نسبة الشباب المسجلين للعمرة أكثر من 60% بسبب قلة فرص السفر أمامهم وما ينقله لهم أقرانهم عن تفاصيل الزيارة التي تشمل زيارة الأماكن المقدسة والدينية والمساجد وتكرار تأدية العمرة عدة مرات.