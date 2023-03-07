خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة إثر قصف (إسرائيلي)

قالت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري إن ضربة جوية (إسرائيلية) استهدفت مطار حلب الدولي شمالي سوريا فجر اليوم الثلاثاء، وأدت إلى خروجه عن الخدمة.

وذكرت وكالة "سانا" الرسمية نقلا عن مصدر عسكري أنه "في تمام الساعة 2:07 من فجر اليوم (11:07 ليل الاثنين بتوقيت غرينتش)، نفذ العدو (الإسرائيلي) عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي".

وأضافت أن القصف أدى إلى "حدوث أضرار مادية في المطار وخروجه عن الخدمة".

من جهتها، قالت مصادر في المعارضة السورية إن قصفا (إسرائيليا) استهدف مواقع عسكرية تابعة للنظام ومجموعات مدعومة إيرانيا في حلب ومحيطها.

ومنذ منتصف مارس/آذار 2011، شنت (إسرائيل) مئات الغارات على سوريا، وتقول إن الهدف منها منع إيران من ترسيخ وجودها العسكري هناك.

وامتدت هذه الغارات منذ العام الماضي إلى مطاري دمشق وحلب الدوليين، وأدت إلى توقف تشغيلهما في بعض الأحيان.

المصدر : الجزيرة + الصحافة السورية + رويترز