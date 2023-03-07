قاسم: إعلان بن غفير ينذر بانفجار الأوضاع في وجه الاحتلال

أكد هشام قاسم عضو قيادة (حماس) في الخارج، أن إعلان الوزير الصهيوني الفاشي بن غفير استمرار سياسة هدم منازل أهلنا المقدسيين في شهر رمضان، يشكل إنذارا بانفجار الأوضاع في وجه الاحتلال وحكومته العنصرية.

وقال قاسم في تصريحات صحفية، الثلاثاء: إن "أهلنا المقدسيين هم أصحاب الأرض، ولن يسمحوا لشذاذ الآفاق الصهاينة بطردهم من منازلهم، وهدمها، والتسبب بتشريدهم في العراء، وإن مقاومتنا البطلة لن تتهاون في الدفاع عنهم، وتثبيتهم في منازلهم".

وأوضح أن "المقاومة الفلسطينية تتأهب لمواجهة أي إجراءات صهيونية في كافة أراضينا المحتلة عموما، وعاصمتنا المقدسة خصوصا، فمقاومتنا درعنا الحصين، وركننا الشديد، وما معركة سيف القدس عنا ببعيد".

ودعا قاسم "جماهير أمتنا العربية والإسلامية، وحكوماتها، وجهاتها القانونية والحقوقية، للعمل الجاد لوقف مجزرة هدم منازل المقدسيين التي يهدد الاحتلال بارتكابها في شهر رمضان، في انتهاك سافر لحرمة الشهر الفضيل".

وأفادت هيئة البث (الإسرائيلي)، الاثنين، بأن وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، أمر شرطة الاحتلال بمواصلة عمليات هدم منازل الفلسطينيين في شرق القدس خلال شهر رمضان المبارك.

ووصفت الهيئة (الإسرائيلية) الرسمية تعليمات بن غفير بأنها "مثيرة". ومن المتبع منذ سنوات تجنّب تنفيذ أي عمليات هدم خلال شهر رمضان في شرق المدينة المحتلة؛ تجنبًا لتصعيد التوتر في المنطقة.

وأخذت شرطة الاحتلال تعد العدة لتنفيذ تعليمات بن غفير، على الرغم من التكلفة المحتملة ومن التحذيرات التي أطلقها رؤساء الأجهزة الأمنية (الإسرائيلية) من تحركات الوزير بن غفير شرقي مدينة القدس، غير أن بن غفير يتجاهل هذه التحذيرات ويصدر تعليماته للشرطة على غير المعتاد.