استشهاد القسامي عبد الفتاح خروشة بعد اشتباكات في جنين

استشهد، مساء اليوم الثلاثاء، الأسير المحرر المجاهد القسامي عبد الفتاح خَرْوَشَة (49 عاماً) من مخيم عسكر بنابلس، بعد اشتباك مع قوات الاحتلال التي حاصرت منزلاً تحصن فيه بمدينة جنين.

والقسامي خروشة أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال 9 سنوات، واستمر آخر اعتقال له لمدة (40) شهراً، وتحرر منها بتاريخ 13/12/2022.

وتزامناً مع حصاره في جنين، اعتقلت قوات الاحتلال أبناءه الثلاثة: خالد وعبد وقسام، بعد اقتحام منزل العائلة في نابلس.

وخلال الاشتباكات في جنين، أصيب جنديان من وحدة اليمام الخاصة في جيش الاحتلال بجراح.

إلى جانب خروشة، استشهد خمسة شبان وأصيب 10 آخرون خلال تصديهم لاقتحام قوات الاحتلال لجنين.

ونفّذ القسامي عبد الفتاح خروشة يوم الأحد 26 فبراير الماضي، عملية في بلدة حوارة جنوب نابلس، قتل خلالها مستوطنين أحدهما جندي في جيش الاحتلال.

ونفذت العملية في المنطقة الأكثر حساسية والأخطر أمنيا جنوب مدينة نابلس، وتزامنت مع قمة العقبة، وبعد 5 أيام من ارتكاب جيش الاحتلال (الإسرائيلي) مجزرة نابلس.

وأطلق القسامي خروشة 12 رصاصة من عيار (9 مليمترات) على المستوطنين من مسافة صفر، قبل أن ينسحب سيرا على الأقدام.