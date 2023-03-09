عرين الأسود للاحتلال: ستتلقون الضربة من حيث لا تعلمون

قالت مجموعات عرين الأسود في تعقيبها على عملية (تل أبيب) التي وقعت مساء اليوم الخميس، إن على الاحتلال الاستعداد لتلقي الضربات من حيث لا يعلم.

وأضافت المجموعات في بيان لها: "واهمون أنتم يا أوهن من بيت العنكبوت، ننتظر على أحر من الجمر حربكم الداخلية واقتتالكم عسى الله أن يشفي صدورنا . إنما نعدّ لكم عدّا ، وستدفعون قريباً ثمناً باهظاً بحجم الألم الذي زرعتموه في قلوبنا ، ستتلقون الضربة من حيث لا تعلمون فادرسوا أمركم جيداً وتحصّنوا قدر الإمكان وسنذكّركم قريباً بهذا السطر من هذا البيان".

وتابعت: "هاهم الانغماسيون الأبطال يتربعون في عقر داركم ، في قلب أمنكم وتحصيناتكم ، لا يردعهم شيء ولا يأبهون لترسانتكم ، هم كُثُر بعون الله وسينسلون لكم من كل حدبٍ وصوب كما خرج لكم الفدائي المغوار معتز الخواجا ابن نعلين البطولة والفداء ليردّ لكم جزءا يسيرا من عمليات الرد المتواصلة".

وأكملت: "فمن مجموعات عرين الأسود كل التحية لروح الفدائي البطل معتز الخواجا و لأرواح الشهداء الأبطال في جبع ، الذين رفعوا رؤوسنا بتصدّيهم وعملياتهم البطولية ومجابهتهم لهذا العدو".

وأكدت أن المعركة مع الاحتلال مستمرة.

وقالت: "ونُعيد القول لمن لم يسمع صوتنا جيداً ، واهمٌ من يظن بأن المقاومة ستنتهي بقتلنا او اعتقالنا ، واهمٌ من يظن بأن عرين الأسود والمقاومة كلها ستُهزَم أمام عدوٍ جبان ومؤامرات دنيئة ، تعاهدنا على الموت في سبيل الله ، فأي قوةٍ هذه التي ستقف أمامنا ومعنا قوة الله".

وفي رسالة للشعب الفلسطينية، أضافت المجموعات: "كنتم ولا زلتم الحاضنة الشريفة الأكبر والأقوى التي تلتف حولنا ، لكم علينا أن لا نلقِ السلاح ولا نبرح الجبل ، وسنكون دوماً أمامكم لندافع عن وجودنا الذي استخفّ به العالم كله ، سندافع عن كرامتنا التي يمسّ بها الاحتلال واعوانه وسنقطع أيديهم وأرجلهم التي تقودهم لزعزعة حياتنا وقتل أبنائنا".

وتابعت: "مُطالبون الآن وأكثر من أي وقتٍ مضى لرص الصفوف ونبذ الخلافات الحزبية والعشائرية والتوحّد خلف المقاومة لأنها درعكم وسيفكم وقوتكم وكرامتكم".

وفي رسالة لمنفذي العمليات الفردية، قالت: "رسالتنا لكل ذئبٍ منفرد يقرأ بياننا الآن، يا من اتخذت قرارك برجولة وصوّبت وجهتك للحق والجهاد في سبيل الله، أنت منّا ونحن منك ، ودماؤنا واحدة ، خطط جيداً باغتهم واضربهم في مقتل ، وكن على ثقة بأن طريقك هو طريق الحق ولا يسلكه الا الرجال".

وأضافت: "رسالتنا للشباب الثائر فأنتم في عيوننا وقلوبنا وكلنا ثقة بكم ، في حال دخول قوات الاحتلال كونوا معنا في الميدان بأصواتكم بتكبيراتكم بحجارتكم بزجاجاتكم الحارقة بإطاراتكم الملتهبة ، كونوا معنا يداً بيد وكتفاً بكتف لندافع عن وجودنا وعن كرامتنا ، اما مهاجمة الاحتلال في أماكنهم ومعسكراتهم وحواجزهم فنحن نتكفل بذلك".

وتابعت: "رسالتنا لمن يمتلك سلاحاً ولا يجرؤ على الخروج به لمجابهة العدو الذي يستبيح دمنا ومقدساتنا وأرضنا، نعلم بأن فيكم الرجال الأحرار وتنتظرون الفرصة المناسبة ، هذا وقتك يا أخي فانهض وانفض عنك غبار الذل ، فمكانك ومكانتك أرقى من أن تعيش حياة الذل بقرارٍ من أحد". .