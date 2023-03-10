شهيد برصاص مستوطن بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب قلقيلية

استشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم الجمعة، برصاص مستوطن(إسرائيلي)، بزعم محاولة طعنه قرب بؤرة "مزرعة دوروت" ما بين سلفيت وقلقيلية.

وزعمت إذاعة "كان" العبرية، أن الشاب اقترب من المستوطن وهو يصرخ "الله أكبر"، وبحوزته عدة سكاكين، وحاول طعن المستوطن الذي قام بإطلاق النار عليه، ليستشهد على الفور.

فيما ذكرت القناة السابعة العبرية أن شاب فلسطيني اقترب من صاحب مزرعة استيطانية قرب بلدة بديا قرب سلفيت وحاول طعنه، فيما أطلق صاحب المزرعة النار عليه.

وزعمت القناة أنه عُثر بحوزة الشاب على سكاكين وقنابل يدوية بدائية".

يأتي ذلك بعد ساعاتٍ من تنفيذ الشهيد معتز الخواجا عملية إطلاق نار أسفرت عن إصابة خمسة مستوطنين بجراح في "تل أبيب".