استشهاد فتى برصاص الاحتلال في قلقيلية

استشهد الفتى أمير مأمون عودة (16 عاما)، اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال (الإسرائيلي) في قلقيلية.

وكانت وزارة الصحة، أكدت إصابة الفتى عودة بجروح حرجة برصاص الاحتلال الحي في الصدر، خلال مواجهات اندلعت بالقرب من الحاجز العسكري المقام على مدخل قلقيلية الشمالي.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني صوب المواطنين، ما أدى لإصابة الفتى عودة بالرصاص الحي بالصدر، نقل على إثرها إلى مستشفى قلقيلية الحكومي حيث وصفت إصابته بالحرجة، وأعلن الأطباء عن استشهاده، فيما جرى علاج إصابة أخرى بالرصاص المعدني ميدانيا.