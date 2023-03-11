سعر صرف الدولار والعملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم السبت 11 مارس 2023 .. ارتفاع الدولار مقابل الشيكل

شهدت أسعار صرف العملات المتداولة في السوق الفلسطيني اليوم السبت11-3-2023، تغيرات طفيفة، كما سجل الدولار الأمريكي ارتفاعا طفيفا مقابل الشيكل (الإسرائيلي) مقارنة بسعر صرفه أمس.

وجاءت أسعار صرف العملات في فلسطين اليوم السبت 11 مارس 2023 على النحو التالي:

سعر صرف الدولار: 3.59 شيكل

سعر صرف الدينار: 5.05 شيكل

سعر صرف اليورو: 3.82 شيكل

سعر صرف الجنيه: 0.12 شيكل

يذكر أن أسعار العملات في فلسطين قابلة للتغير خلال ساعات النهار، وذلك وفقاً لتداولات البورصة الفلسطينية وحركة السوق المحلي.