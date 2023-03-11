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سعر صرف الدولار والعملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم السبت 11 مارس 2023 .. ارتفاع الدولار مقابل الشيكل

سعر صرف الدولار والعملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم السبت 11 مارس 2023 .. ارتفاع الدولار مقابل الشيكل
سعر صرف الدولار والعملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم السبت 11 مارس 2023 .. ارتفاع الدولار مقابل الشيكل

الرسالة نت - غزة

سعر صرف الدولار والعملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم السبت 11 مارس 2023 .. ارتفاع الدولار  مقابل الشيكل

شهدت أسعار صرف العملات المتداولة في السوق الفلسطيني اليوم السبت11-3-2023، تغيرات طفيفة، كما سجل الدولار الأمريكي ارتفاعا طفيفا مقابل الشيكل (الإسرائيلي) مقارنة بسعر صرفه أمس.

وجاءت أسعار صرف العملات في فلسطين اليوم السبت 11 مارس 2023 على النحو التالي:

سعر صرف الدولار: 3.59 شيكل

سعر صرف الدينار: 5.05 شيكل

سعر صرف اليورو: 3.82 شيكل

سعر صرف الجنيه: 0.12 شيكل

يذكر أن أسعار العملات في فلسطين قابلة للتغير خلال ساعات النهار، وذلك وفقاً لتداولات البورصة الفلسطينية وحركة السوق المحلي.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/279214

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