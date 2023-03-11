الاحتلال يعتقل شابا من مخيم جنين على حاجز عسكري قرب نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم السبت، شابا من مخيم جنين، على حاجز عسكري قرب نابلس، واستولت على مركبته.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال احتجزت ثلاثة شبان على حاجز "شافي شمرون" العسكري، المقام على أراضي المواطنين شمال غرب نابلس، الذي يفصل محافظة نابلس عن محافظة جنين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إسلام أبو زينة، واستولت على مركبته، فيما احتجزت الشابين محمد زكريا زبيدي، وأسامة محمود السعدي، اللذين كانا بصحبته، وأطلقت سراحهما لاحقا.

كما داهمت تلك القوات قرى وبلدات الزبابدة، ومركة، ومسلية، وعرانة، وعابا، وتعنك، ورمانة، والطيبة، وعانين، وشارع جنين- الناصرة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.