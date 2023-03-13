تفاصيل المنخفض الجوي القادم

أفاد الراصد الجوي الفلسطيني ليث العلامي، بأن الأمطار ستهطل من جديد يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، بعد غياب لأكثر من شهر عن المنطقة.

ونوّه العلامي في تصريح صحفي مصور نشره عبر صفحته على "فيسبوك" مساء اليوم الاثنين، إلى أن "آخر حالة جوية تأثرنا بها كانت في الأسبوع الأول من شهر شباط الماضي، وبعدها انقطعت حتى يومنا هذا".

وأوضح: "تعود الأمطار بفعل كتلة هوائية باردة تسبب انخفاضًا ملموسًا على درجات الحرارة وعودة للأجواء الشتوية الباردة في هذين اليومين".

وتوقع أن "تهطل الأمطار اعتبارًا من فجر وصباح يوم الثلاثاء وحتى يوم الأربعاء فوق معظم المناطق الفلسطينية بأقاليمها المختلفة: الشمالية والوسطى والجنوبية، لكن بغزارة مختلفة من وقت لآخر، ومن منطقة لأخرى".

ولم يستبعد الراصد الجوي أن "تشهد بعض المناطق، أحيانًا، زخات غزيرة من الأمطار تترافق مع الرعد وزخات البرد، وبالتالي يحتمل تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في المناطق المنخفضة والمنحدرات يوم الثلاثاء".

وبيّن أنه "ينحسر المنخفض تدريجيًا اعتبارًا من مساء الأربعاء، ونذهب إلى يوم الخميس بأجواء مستقرة وارتفاع على درجات الحرارة، وهذا الاستقرار يتواصل حتى يوم الجمعة".

ولفت العلامي النظر إلى أنه "رغم ذلك للشتاء بقية وعودة محتملة للأمطار خلال بداية الأسبوع القادم بشكل مبدئي".