العلامي يوضح تطورات المنخفض الجوي

كشف الراصد الجوي ليث العلامي، مساء الثلاثاء، عن تطورات المنخفض الجوي الحالي على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وقال العلامي، في تصريح صحفي: "إن طقس فلسطين تأثر منذ الليلة الماضية بكتلة هوائية باردة ورطبة، بتغيّر جذري للأحوال الجوية التي كانت على مدار الأيام الماضية، من طقس دافئ وارتفاع بدرجات الحرارة".

وأضاف أن "تأثير هذه الكتلة الهوائية البادرة والرطبة والتي شهدت هطول الأمطار بغزارة على مختلف المناطق الفلسطينية، سيستمر هذه الليلة، وحتى مساء يوم غدٍ الأربعاء".

وأفاد الراصد الجوي، بأن طقس فلسطين سيميل إلى الاستقرار مع نهار يوم الخميس المقبل، والذي سيشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، إضافة إلى يوم الجمعة الذي يليه.

وأشار إلى أن طقس فلسطين سيتأثر بمنخفض جوي جديد مع بداية الأسبوع المقبل، وذلك وفقًا لقراءة الخرائط الجوية.