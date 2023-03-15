

مع اقتراب رمضان 2023 إليك طرق الحفاظ على الخضرة في شهر رمضان بالفريزر، أيام قليلة يحل علينا شهر رمضان، وتحرص بعض النساء في جعل أيام رمضان للعبادة، والتقرب لله،عدا عن النساء العاملات ليس لديهم وقت للإعداد الطعام، فتقبل النساء على تخزين الطعام ويقع بعضهن في الأخطاء عند تخزين الخضروات، وعند استخدامها تكتشف أنها فاسدة ، لذلك ستقدم الرسالة نت اإليكِ طرق التخزين الصحيحة لكل نوع من الخضروات.

كيف أخزن الخضروات بطريقة سليمة؟

إذا أحسنتِ التخزين واتبعتي الخطوات المناسبة للخضرة، ستبقيها طازجة عند الاستخدام، وهناك أنواع أخرى تحتاج لنضج قبل وضعها في الثلاجة،وأنواع أخرى تحتاج إلى درجة باردة.

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