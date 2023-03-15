مع اقتراب رمضان 2023 إليك طرق الحفاظ على الخضرة في شهر رمضان بالفريزر، أيام قليلة يحل علينا شهر رمضان، وتحرص بعض النساء في جعل أيام رمضان للعبادة، والتقرب لله،عدا عن النساء العاملات ليس لديهم وقت للإعداد الطعام، فتقبل النساء على تخزين الطعام ويقع بعضهن في الأخطاء عند تخزين الخضروات، وعند استخدامها تكتشف أنها فاسدة ، لذلك ستقدم الرسالة نت اإليكِ طرق التخزين الصحيحة لكل نوع من الخضروات.
كيف أخزن الخضروات بطريقة سليمة؟
إذا أحسنتِ التخزين واتبعتي الخطوات المناسبة للخضرة، ستبقيها طازجة عند الاستخدام، وهناك أنواع أخرى تحتاج لنضج قبل وضعها في الثلاجة،وأنواع أخرى تحتاج إلى درجة باردة.
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-تخزين الخضرة الورقية لإبقائها طازجة خضراء
يدوم اللون الأخضر في الخضرة الورقية لفترة أطول إذا تم شطفه ولفه في منشفة ورقية أو منشفة مناسبة، وتم تبريدها في كيس بلاستيكي مغلق، مثل
- الخس الأخضر
- الملفوف
- السلق
- اللفت
- السبانخ
- الملوخية
- النعنع
نصيحة: عند شرائك خضرة مشطوفة، أعيدي شطفها وجففيها بالطريقة المناسبة وخزنيها بالطريقة السابقة.
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-تخزين الكوسة والخضروات الجذرية لإبقائها طازجة
عليكِ تخزين القرع والخضروات الجذرية في مكان بارد ومظلم وجاف خارج الثلاجة مثل الخزانة، يمكنك أيضًا تخزين الثوم والبصل والبطاطا الحلوة والبطاطا والقرع واللفت بهذه الطريقة.
-تخزين الطماطم لإبقائها طازجة
للحصول على أفضل طعم للطماطم، قومي بتخزينها في درجة حرارة الغرفة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، هذا سوف يساعدها على النضج بالتساوي، بمجرد أن تنضج ، يمكن وضعها في الثلاجة.
يجب تخزين معظم الخضروات ، مثل الجزر والبطاطس والبروكلي والملفوف والكرفس في كيس بلاستيكي أو وعاء في درج الثلاجة، من الأفضل تخزين الفطر في كيس ورقي، يجب تخزين الخضار في الثلاجة في مكان مختلف عن الفاكهة، هذا سيمنعهم من النضوج بسرعة كبيرة.
كيف أجمد الخضار التي احتاجها لفترة أطول؟
يعد تجميد الخضار في المنزل طريقة سريعة وسهلة للحفاظ على العناصر الغذائية والاستمتاع بمذاق الخضار الصيفية طوال العام.
تحتاج معظم الخضروات إلى أن يتم سلقها سريعًا قبل أن يتم تجميدها، هذا يعني أنه يجب عليك سلق الخضار كاملة أو تقطيعها لمدة 1-2 دقيقة ثم وضعها على الفور في ماء بارد مثلج لإيقاف عملية الطهي، سيحمي ذلك الخضروات من حرق الفريزر.
ستكون الخضروات المجمدة جيدة لمدة تصل إلى عام واحد.
لا ينصح بالتجميد للخرشوف ، الباذنجان ، الخس ، البطاطس (غير المهروسة) ، الفجل ، البراعم والبطاطا الحلوة.
المصدر: unlockfood
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