(أونروا) تدعو لدعم اللاجئين الفلسطينيين

دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، جميع البرلمانيين في العالم إلى تقديم المزيد من الدعم للاجئين الفلسطينيين في ظل الأوضاع الصعبة التي يمرون بها.

جاء ذلك خلال مشاركة "أونروا" في أعمال الدورة الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الأربعاء.

وأكدت "أونروا" أنّ وفدها الذي ترأسه المدير الأول للتواصل الخارجي في أوروبا "مارك لاسواوي"، دعا البرلمانيين من دول العالم إلى دعم اللاجئين الفلسطينيين في مواجهة الأزمات المتعددة في الشرق الأوسط.

وقال مارك لاسواوي في خطابٍ له أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، إنّ الأزمة المالية لوكالة "أونروا" تفرض خطراً شديداً على خدماتها الأساسية لواحدة من أكثر مجتمعات اللاجئين عرضة للمخاطر في العالم.

وأكّد "لاسواواي"، أنّ البرلمانات في جميع أنحاء العالم لها دور تلعبه من أجل دعم اللاجئين الفلسطينيين.

وقبل أيّام، اختتم المفوض العام لوكالة الغوث فيليب لازاريني زيارة رسمية إلى القاهرة التقى خلالها بمسؤولين مصريين في جامعة الدول العربيّة، حيث جدّد التأكيد على ضرورة دعم وكالة "أونروا" أكثر من أي وقتٍ مضى.

وأطلقت وكالة "أونروا" النداء الإنساني للعام 2023 من أجل الحصول على تمويل 1,6 مليار دولار أمريكي لبرامجها وعملياتها، موضحة أنّ هذا التمويل سيُخصص منه مبلغ 848 مليون دولار أمريكي للخدمات الأساسية التي تشمل الصحة والتعليم والإغاثة والخدمات الاجتماعية والحماية.

وعام 1949 تأسست وكالة "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين وحمايتهم في مناطق عملياتها الخمسة: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، لحين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.