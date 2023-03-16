لليوم الـ31.. الأسرى يواصلون خطواتهم الاحتجاجية المتصاعدة

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال (الإسرائيلي)، يوم الخميس، خطواتهم الاحتجاجية ضمن البرنامج النضالي المتصاعد لليوم الـ31 على التوالي، لمواجهة سياسات الوزير المتطرف (إيتمار بن غفير) والإجراءات القمعية بحقهم.

وأوضحت وزارة الأسرى والمحررين، في تصريح صحفي، أن خطوات اليوم تتمثل في ارتداء ملابس (الشاباص)، واستمرار عقد جلسات التعبئة، وتنفيذ إرباك ليلي في المساء.

ويواصل الأسرى حالة التعبئة، والاستمرار في خطوات العصيان المفتوحة، حتّى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، تحت عنوان (بركان الحرّيّة أو الشهادة).

ومنذ 14 فبراير/ شباط الماضي، شرع الأسرى بخطوات نضالية، بعد أنّ أعلنت إدارة السّجون، وتحديدًا في (نفحة)، البدء بتنفيذ الإجراءات التّنكيلية التي أوصى بها (بن غفير).

وتمثلت العقوبات الجديدة التي فرضها (بن غفير) وإدارة السجون على الأسرى، بإغلاق (الكانتينا) والحرمان من الخروج لأداء الرياضة الصباحية، ووضع أقفال على الحمامات الخاصة بالاستحمام وقطع المياه الساخنة، وسحب بلاطات التسخين، وبعض الأدوات الأساسية.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو (4780)، من بينهم (160) طفلاً، و(29) أسيرة، و(914) معتقلًا إداريًا.