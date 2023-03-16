تركيا: كارثة جديدة توقع 15 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا الانهيارات في جنوب شرق تركيا إلى 15 قتيلاً.

وقالت السلطات التركية، اليوم الخميس، إن مياه الأمطار قد غمرت مئات المنازل في المحافظات، وتسببت بانهيارات جزئية في الجسور والطرق، ما أدى إلى كارثة جديدة وارتفاع عدد الضحايا.

وأعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أنه في مدينة "أديامان" يوجد قتيلان، و13 آخرون في "سانليورفا"، فيما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية للعثور على 5 مفقودين.

وتواصل فرق الإنقاذ عمليات إجلاء السكان المحليين إلى مناطق آمنة.

وشهدت محافظات جنوب شرق تركيا هطول كميات غزيرة من الأمطار، بلغ نحو 200 ملم لكل متر مربع.

ووفقاً لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية، سيستمر هطول الأمطار في مقاطعتي أديامان وسانليورفا لمدة يومين، مع توقعات بوقوع فيضانات وتدفقات طينية جديدة.