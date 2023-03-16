المصري: مشاركة السلطة بشرم الشيخ مكافأة للاحتلال وتأهيل لها ضد شعبها

حذر هاني المصري رئيس مجلس إدارة مسارات للتفكير الاستراتيجي، من مغبة مشاركة السلطة في قمة شرم الشيخ، المزمع عقدها في التاسع عشر من الشهر الجاري، بمشاركة الاحتلال والأردن ومصر وواشنطن.

وقال المصري في مقال له، مساء الخميس، تعليقا على مجزرة جنين، إنّ مشاركة السلطة بشرم الشيخ، يكافيء الاحتلال ويسعى لتأهيل السلطة ضد شعبها.

وطالب قيادة السلطة إذا لم تكون مستعدة لتوفير عوامل الصمود والمقاومة والدفاع عن النفس والحماية لشعبها في وجه اعتداءات المستوطنين الاجرامية اليومية على الأقل أن توقف سيرها في طريق جهنم وتمتنع عن مساعيها لاحتواء المقاومين ووقف المقاومة بحجة حقن الدماء وفرض سلاح شرعي واحد.

كما أكدّ أنّ لقاء العقبة لم يحقق التهدئة ولا أوقف كل أنواع العدوان والاستيطان، ولا أدى لخفض التصعيد بل على العكس من ذلك إذ ارتقى منذ عقده حتى الآن عشرات الشهداء ومضت حكومة نتنياهو بن غفير سموترتيش بتنفيذ برنامجها برنامج الاعدامات اليومية والاعتداءات على الأسرى والضم والتهويد والتهجير والفصل العنصري.

وأعلن حسين الشيخ عضو لجنة تنفيذية المنظمة، عن مشاركة السلطة باجتماعات شرم الشيخ في 19 آذار/مارس الجاري مع الاحتلال، بمشاركة مصرية وأردنية ورعاية أمريكية.

وفي شباط/فبراير الماضي، انعقد اجتماع خماسي في مدينة العقبة جنوب الأردن بين الجانبين الفلسطيني و(الإسرائيلي)، وبحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأردن ومصر.

وخلص الاجتماع إلى إعلان اتفاق على وقف الإجراءات أحادية الجانب من الاحتلال (الإسرائيلي) لأشهر محددة، بما يشمل وقف الترويج للاستيطان، وعقد لقاء ثان في مدينة شرم الشيخ المصرية.

ومنذ مطلع 2023، تصاعدت انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، وأسفرت عن استشهاد 84 فلسطينيا، ارتفعت على إثرها عمليات المقاومة الفلسطينية التي أدت لمقتل 14 (إسرائيليا).