بريطانيا تحظر (تيك توك) على الأجهزة الحكومية

قال وزير الدولة البريطاني أوليفر دودن إن إن الحكومة حظرت استخدام تطبيق "تيك توك" (TikTok) على الهواتف والأجهزة الحكومية، وتحدث عن مخاطر بشأن كيفية استخدام البيانات الحساسة على منصات معينة.

وأوضح دودن، في كلمة أمام البرلمان اليوم الخميس، أن حظر "تيك توك" سيطبق على الهواتف والأجهزة الحكومية التي يستخدمها وزراء الحكومة والموظفون المدنيون، وأشار إلى أن الحظر "لا ينطبق على الأجهزة الشخصية".

وقال الوزير إن الحظر يعدّ "خطوة احترازية" تحسبًّا لمخاطر أمنية، وأضاف "نحن ننتقل إلى نظام حيث الأجهزة الحكومية ستكون قادرة فقط على الوصول إلى تطبيقات الطرف الثالث المدرجة في قائمة معتمدة سابقا".

وتتخذ القوى الغربية وبينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة موقفا حازما حيال التطبيق مخافة إساءة استخدام بيانات المستخدمين من قبل المسؤولين الصينيين.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" (WSJ) أمس الأربعاء أن الحكومة الأميركية طلبت من شركة "بايت دانس" -مقرها الصين- بيع أسهمها في تطبيق "تيك توك" أو مواجهة حظره في الولايات المتحدة.

وتصاعد القلق من عمليات تجسس صينية في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام بعد إسقاط منطاد صيني في المجال الجوي الأميركي، ومُنع موظفو الحكومة الأميركية في يناير/كانون الثاني من تنزيل التطبيق على هواتفهم.

وكان مجلس النواب الأميركي قد قرر في نهاية العام الماضي حظر تطبيق "تيك توك" لمقاطع الفيديو القصيرة على جميع الأجهزة التي يستخدمها أعضاؤه وموظفوه.

وينفي تطبيق "تيك توك" باستمرار مشاركة بياناته مع الحكومة الصينية، ويقول إنه يتعاون مع الولايات المتحدة منذ نحو عامين لمعالجة مخاوف الأمن القومي لديها.

المصدر : الجزيرة + وكالات