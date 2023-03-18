قبائل البادية تنظم مهرجانا وسط قطاع غزة إسنادا للنقب

نظّمت قبائل البادية في قطاع غزة، اليوم السبت، مهرجانًا كبيرًا في الذكرى الـ 47 ليوم الأرض ، وجاء بعنوان "وطن واحد .. شعب واحد".

وأقيم المهرجان في دير البلح، وسط قطاع غزة، بمشاركة واسعة، تخللها عرض التراث البدوي، وحمل لافتات بالعودة إلى مدينة بئر السبع، والنقب أرض الأجداد.

وأكدت قبائل البادية خلال المهرجان على دعمهم لأهالي النقب وإسنادًا للأسرى وأهالي القدس ، مؤكدين للاحتلال أنهم جزءٌ من الشعب الفلسطيني.

وأضافوا في كلمة لهم، "تضحيات شعبنا بكل مكوناته متواصلة حتى تحرير فلسطين (..) نؤكد تمسكنا بمقاومة الاحتلال بجميع الوسائل".

وأتابعوا "هذا المهرجان الوطني لقبائل البادية تأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته وقبائله أمام مخططات الاحتلال، وإن القبائل البدوية مكون أساسي وحيوي في المسيرة النضالية لشعبنا، وقدمت خيرة شبابها وشيوخها في مسيرة النضال والحرية".



وأكملوا أنه يعكس وحدة الحالة النضالية للقبائل البدوية في غزة والنقب وفلسطين التاريخية وفي كافة أماكن التواجد الفلسطيني.



وشددت القبائل على أن يوم الأرض الخالد هو دعوة من أجل التمسك بوحدتنا الوطنية والنضالية، وتسخير كل طاقاتنا في مواجهة الاحتلال، والتأكيد على الدعوة للتوافق على استراتيجية وطنية وبرنامج عمل نضالي لترتيب البيت الفلسطيني ومواجهة الاحتلال وتعزيز صمود شعبنا وأهلنا في كل مكان.



وأردفت "إن القبائل البدوية في اليوم الخالد تؤكد على وحدة شعبنا وقبائلنا في كافة أماكن تواجدها هنا في غزة، وفي الضفة الغربية، وفي النقب والداخل المحتل وكل أماكن تواجد شعبنا، إننا نؤكد لأهلنا في النقب دعمنا وإسنادنا لهم، ولصمودهم أمام آلة البطش الصهيونية التي تقودها هذه الحكومة الفاشية".



وطالبوا أحرار العالم، ومؤسساته بأن يلتفتوا لما يتعرض شعبنا وأهلنا في النقب من تهجير قصري، وحرمان من أبسط أساسيات الحياة، حيث قرى كاملة وأحياء تعيش دون كهرباء أو بنى تحتية، وتهدم منازلها صباح مساء.



وأشاروا إلى أن يوم الأرض هو دعوة للتمسك بوحدتنا الوطنية والنضالية في مواجهة الاحتلال. كما أكدوا دعمهم لأهالي النقب، مطالبين الاحتلال بوقف سياسة التهجير بحقهم.