بركة: الاجتماعات الأمنية لن تفلح في القضاء على المقاومة

أكد علي بركة عضو قيادة حماس في الخارج، أن "انعقاد قمة شرم الشيخ، وقبلها قمة العقبة، لن تفلحا في القضاء على مسيرة المقاومة المتصاعدة في فلسطين المحتلة، لأنها قرار شعبنا الذي اتخذه للردّ على العدوان الصهيوني المتواصل، بعد أن أخفقت كل الجهود والمبادرات والقمم في لجم صلفه، ووقف مجازره، بحق أبناء شعبنا".

وأضاف بركة أن "مشاركة السلطة الفلسطينية في قمة شرم الشيخ، تأتي استكمالا لمشاركتها في قمة العقبة، وهي مخالفة للاجتماع الوطني الفلسطيني ولكل توجهات أبناء وقوى شعبنا الحيّة، التي ترى في هذه القمم مساعدة للاحتلال، ومحاولة لإنقاذه من أزمته التي يعانيها، بدلا من صدّ عدوانه، ووقف مذابحه، ضد أبناء شعبنا، مما يؤكد أن السلطة ذهبت بعيدا عن المسار الوطني الذي ينتهجه كل أبناء شعبنا، وباتت مرهونة لقرارات وتوجهات صهيونية وأمريكية وإقليمية".

وأشار بركة أن "قمة شرم الشيخ، كما قمة العقبة، تخطئان طريقهما منذ البداية، لأن أساس التوتر القائم في فلسطين المحتلة، هو استمرار الاحتلال الصهيوني وعدوانه المتواصل من الجيش وقطعان المستوطنين، وإذا أراد المشاركون في هذه القمم أن يتوقف التوتر، فعليهم بالضغط أولا وأخيرا على هذا الاحتلال لوقف عدوانه، ولجم مستوطنيه، وليس الاكتفاء بممارسة الضغط على شعبنا، لأننا في موقف الدفاع عن النفس، ولن نتراجع عن ذلك".

ودعا بركة "الدول العربية والاسلامية للالتفاف حول قضيتنا الوطنية الفلسطينية، وحماية مقدساتنا التي تتعرض هذه الأيام لأبشع حملة تدنيس صهيونية برعاية رسمية من حكومة الاحتلال، والذود عن حياضها، وعدم تقديم يد العون للاحتلال، ومحاولة إنقاذه مما يواجهه من أزمات متلاحقة، لأن المقاومة ماضية في طريقها، ولن تحيد عن مسارها حتى تحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة والاستقلال واستعادة الحقوق والمقدسات".