الأسرى يوصون: لا تتركونا وحدنا في ساحة المعركة

دعا الأسرى في سجون الاحتلال الشعب الفلسطيني لعدم تركهم وحدهم في ساحات المعركة مع المحتل، مطالبين بضرورة تحريرهم من براثن السجون.

جاء ذلك في وصية الأسرى المقبلين على الشروع بالإضراب عن الطعام في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، وفق الخطوات التصعيدية ضد سياسات الاحتلال ووزير الأمن القومي (الإسرائيلي) ايتمار بن غفير بحقهم.

وقال الأسرى: "بعد أن وجدنا أنفسنا وحيدين في مواجهة الموت والنسيان نصارع المستحيل، سنحارب حتى النهاية بين فكي كماشة الإهمال وأنياب (بن غفير) الاستعمارية".

وأوصوا بتعزيز المقاومة الشاملة والوحدة الوطنية، والاهتمام بذوي الشهداء والأسرى والمرأة الفلسطينية، والتمسك بالثوابت الوطنية حتى تحرير فلسطين والانتصار على المحتل.

وأعلنت الحركة الأسيرة البدء بالخطوات الفعلية، عصر اليوم، لدخول الإضراب بعد فشل كل جلسات الحوار مع مصلحة سجون الاحتلال.

وقالت جمعية واعد للأسرى: "إن الاحتلال يتحمل كل ما ستؤول إليه تطورات المشهد في داخل السجون، وإن الحركة الأسيرة أعدت العدة لمشوار طويل وقاس من الخطوات النضالية".