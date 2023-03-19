قيادات الداخل المحتل يستنكرون مشاركة السلطة في اجتماع شرم الشيخ

استنكرت قيادات من الداخل المحتل مشاركة السلطة في اجتماع شرم الشيخ مع (إسرائيل) بحضور مصري أردني أمريكي.

وقال رجا اغبارية، القيادي في حركة أبناء البلد بأراضي 48: "اجتماع شرم الشيخ هو استمرار لمؤتمر العقبة أو مؤامرة العقبة التي تحاك ضد المقاومة الفلسطينية التي يخوضها أبناء الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال".

وأضاف: "الوضع في فلسطين على صفيح ساخن، ونحن نعتقد أن مؤتمر شرم الشيخ سيفشل كما فشل مؤتمر العقبة، و(إسرائيل) تنكرت لذلك المؤتمر فور انتهائه، فالممثلون الذين مثلوا (إسرائيل) في المؤتمر لم يمثلوا حكومة اليمين؛ فحتى نتنياهو لم يلتزم بقرارات المؤتمر".

وقال الشيخ كمال الخطيب رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية: "قمة العقبة أولًا وقمة شرم الشيخ ثانيًا جاءتا بقرار وبضغط من وزارة الخارجية الأمريكية التي استجابت لتهويل المؤسسة (الإسرائيلية) أن شهر رمضان هو شهر الدم والعنف والإرهاب على حد تعبيرهم".

وأضاف: "الأنظمة العربية والسلطة الفلسطينية تخشى من أي حدث سيقع في المسجد الأقصى الذي سيكون له انعكاساته كالهزات الارتدادية لأي زلزال قد يضرب المنطقة، فهم يعلمون أن الشعوب غير راضية عنهم ويخشون من الهزات الارتدادية، ومن أي شيء قد يحدث في الأقصى؛ لأنهم يخافون على عروشهم".

في حين، عقّبت حركة كفاح في الداخل المحتل، في بيان: "من يشاركون في قمة العقبة اليوم خرجوا عن السلك الوطني وتجردوا منه منذ زمن، ولكنهم حتى إنسانيًا لا يراعون ظروف أبناء شعبهم الذين تقوم (إسرائيل) بذبحهم، هذا شيء قمة في الوقاحة السياسية".

وأكدت الحركة أن هذه القمم لا تأتي بحلول لوقف الدم، وإنما تأتي لقمع أبناء شعبنا، وكل القمم التي عقدت تاريخيًا كانت فاشلة، فبعد كل اجتماع ترتكب (إسرائيل) مجزرة بحق أبناء شعبنا.

ولاقت مشاركة السلطة في اجتماع شرم الشيخ رفضا وطنيا وفصائليا وشعبيا كبيرا، في وقت تهدف فيه هذه الاجتماعات للقضاء على المقاومة المنتشرة في الأراضي الفلسطينية.