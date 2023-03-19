كتائب شهداء الأقصى: اجتماع شرم الشيخ الأمني لا يمثل المقاومة الفلسطينية

قالت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح، :"إلي المجتمعين في شرم الشيخ، أن تكرير الخطأ مرتين هو جريمة وانعدام مسؤولية فما تلى اجتماع العقبة الا تليه اجتماع شرم الشيخ وأن هذه المفاوضات لا تمثل المقاومة الفلسطينية فمازال الاحتلال يتوسع في الاستيطان و مستمر بسياسة هدم المنازل والاعتقال التعسفي والقتل والاغتيال وحجز شهدائنا في مقابر الأرقام دون تقدم في هذه الملفات لذلك هذه المفاوضات العبثية لا تمثل المقاومة الفلسطينية ولا تضحيات ابناء شعبنا وان هذه المفاوضات لا جدوي منها".

وأضافت كتائب الأقصى في بيان لها، مساء الأحد، :" يا أبناء حركتنا العملاقة وأبناء شعبنا الباسل.. في الوقت الذي ترفض به بعض من لجنتنا المركزية والعديد من قيادتنا والجناح العسكري لحركة فتح هذه اللقاءات العبثية والتي تسيئ لتاريخنا النضالي، تصر بعض الأصوات أن تغرد خارج السرب الفتحاوي وتستفرد بقراراتها دون الرجوع أو استشارة القيادات السياسية والعسكرية بالحركة وهذا يدل على تهميش متعمد للصوت الفتحاوي الرافض للعبث في تاريخنا النضالي".

وشددت على ادانتها هذه الاجتماعات العبثية وأن مخرجات هذه الاجتماعات مازال يدفع ثمنها شعبنا الفلسطيني بالدماء فقدم شعبنا الفلسطيني بالضفة الثائرة أكثر من 23 شهيد في أقل من ثلاث اسابيع في ضل هذه الاجتماعات مقابل وعود ساقطة هنا وهناك

وأكدت أنها مستمرة بقض مضاجع العدو أينما وجد، ونستعد للتصعيد بشكل غير مسبوق نصرة لأسرانا فهم وحدهم أصحاب القول الفصل في هذه المعركة ولن تهدا بندقيتنا حتى تبيض السجون وكنس المحتل وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.



