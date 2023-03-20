بسبب (خطة القضاء).. غالانت يهدد بالاستقالة

هدد وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، بالاستقالة من منصبه في حال لم يوقف رئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو الإجراءات القضائية.

وفي محادثات مغلقة قال غالانت لنتنياهو، بحسب القناة 13 العبرية، إن التحرك أحادي الجانب في الإجراءات القضائية يجب أن يتوقف، بسبب تأثيره على قوات الاحتياط.

وأضاف أنه "إذا استمرت التشريعات دون اتفاق واسع، فإنه سيستقيل من منصبه كوزير للجيش".

من جانبه، قال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لوزراء في حكومته: إن ثمة احتمال مرتفع أن يستقيل وزير الأمن، يوآف غالانت، من منصبه في حال عدم التوصل إلى تسوية مع المعارضة حول خطة إضعاف جهاز القضاء، وفق ما ذكرت وسائل إعلام (إسرائيلية).

وبحسب هذه التقارير، فإن "محادثات صعبة" دارت من وراء الكواليس بين نتنياهو وغالانت في الأسبوعين الأخيرين، أطلع غالانت خلالها على الوضع الحقيقي السائد في الجيش وأجهزة الأمن على خلفية عدم استعداد الحكومة لتسوية بشأن الخطة وقال إن الوضع إشكالي للغاية.

يشار إلى أن أزمة "الإصلاحات" القضائية ألقت بظلالها على جيش الاحتلال، حيث المئات من جنود وضباط الاحتياط عزفوا عن الخدمة وانضموا للمظاهرات الاحتجاجية ضد "الإصلاح".

ويعبر قياديون في حزب الليكود عن استيائهم من دفع الحكومة خطة إضعاف القضاء بدون حوار وتسوية مع المعارضة وقادة الاحتجاجات المناهضة للخطة.