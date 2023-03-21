هل تم تأجيل عرض مسلسل معاوية بن أبي سفيان في رمضان 2023؟، يتساءل الكثير من الأفراد عن حقيقة تأجيل مسلسل معاوية بن أبي سفيان في رمضان 2023.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تأجيل مسلسل معاوية بن أبي سفيان، حيث أنه لم يتبقى على شهر رمضان 2023 سوى يومين.

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مسلسل معاوية بن أبي سفيان

يعد مسلسل “معاوية” أحد إنتاجات مجموعة MBC، وتم اسناد تجسيد شخصية “معاوية بن أبي سفيان” في المسلسل، إلى الفنان لجين إسماعيل وهو ممثل سوري.

ولم تقم قناة أم بي سي MBC بنشر إعلان ترويجي للمسلسل، أو مواعيد العرض، على غرار الكثير من المسلسلات التي تنافس بالسباق الرمضاني الجاري.

ويعتبر مسلسل معاوية بن أبي سفيان من أكثر المسلسلات المنتظر عرضها، نظرًا لقيمة إنتاجه الضخمة التي فاقت مليون دولار، إضافة إلى الأحداث التي يتضمنها المسلسل، والتي أحداث جدلًا بين السنة والشيعة، قُبيل عرضه.

وأفادت مواقع إعلامية، بأن الشركة المنتجة للعمل “إم بي سي MBC” قررت تأجيل عرض مسلسل "معاوية" المأخوذ عن قصة حياة الصحابي معاوية بن أبي سفيان، في سباق رمضان المقبل.

وكشفت بعض المواقع، أن التأجيل جاء بسبب احتياج العمل لما يقرب من 3 أشهر لتنفيذ الجرافيك الخاص به بشكل مناسب، مما قد يعوق عرضه حاليًا.

ويُذكر أن مسلسل معاوية بن أبي سفيان يتناول أحداث الفتنة الكبرى، وهي فترة ما بعد استشهاد الخليفة عثمان بن عفان، مروراً بتولي علي بن أبي طالب الحكم، ثم استشهاد علي، وتولي الحسن، ثم تنازل الحسن وتولي معاوية، وتولي يزيد، وحتى استشهاد الحسين في كربلاء".

وأفاد موقع قناة الحرة، بأن المسلسل يحكي دور معاوية في الحرب التي وقعت داخل الدولة الإسلامية عقب مقتل الخليفة عثمان بن عفان في سنة 32 هجرية، إضافة إلى أبرز المحطات التي واجهها الصحابي في طريقه نحو كرسي الخلافة، أبرزها خلافه مع رابع الخلفاء المسلمين علي بن أبي طالب وحادثة التحكيم.

آراء المغردين

وقال أحد المغردين: "لا أظن أن مسلسل معاوية سيتحدث عن دور الفرس الخطيـر وبالتالي هو عمل ليس فيه أي فائدة تاريخية وتوعوية للمشاهد".

لا أظن أن مسلسل معاوية سيتحدث عن دور الفرس الخطيـر وبالتالي هو عمل ليس فيه أي فائدة تاريخية وتوعوية للمشاهد — نوستالجي (@qaisailan) March 20, 2023

وأضاف آخر: "على فكره منتج مسلسل معاويه اكبر عدو للاسلام والمسلمين واكثر محطه حول العالم حاربت الاسلام المقصود في المسلسل اشعال حرب طائفيه بين مكونات العالم الاسلامي".

على فكره منتج مسلسل معاويه اكبر عدو للاسلام والمسلمين واكثر محطه حول العالم حاربت الاسلام المقصود في المسلسلس اشعال حرب طائفيه بين مكونات العالم الاسلامي — محمد العيسى (@mmdlysy45897150) March 20, 2023

وأضاف آخر: "شبكة mbc لن تعرض مسلسل "معاوية" في شهر رمضان المقبل. تم تأجيل العرض خوفاً من الأزمة التي قد يثيرها المسلسل في عدد من الدول، خاصة بعد أن أعلنت هيئة الإذاعة والتليفزيون في العراق عدم قبولها عرض المسلسل على أراضيها خوفاً من الفتنة التي قد يثيرها العمل".

شبكة mbc لن تعرض مسلسل "معاوية" في شهر رمضان المقبل.



تم تأجيل العرض خوفاً من الأزمة التي قد يثيرها المسلسل في عدد من الدول، خاصة بعد أن أعلنت هيئة الإذاعة والتليفزيون في #العراق عدم قبولها عرض المسلسل على أراضيها خوفاً من الفتنة التي قد يثيرها العمل.



المصدر: صدى نيوز — MAZIN HASSAN (@Hmazinh) March 20, 2023

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